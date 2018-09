Jamie Dimon: Výrazný ekonomický rast USA môže pokračovať

Zdroj: CNBC

"V Amerike je ekonomika pomerne silná, rastie na úrovni troch percent a vyzerá to na pár ďalších štvrťrokov," povedal Jamie Dimon s tým, že nedokáže povedať, či by americký spor s Čínou v oblasti obchodu bol pre americkú ekonomiku problémom. "Obávam sa o toho, ale neviem," povedal.

Od prevzatia úradu prezidenta Donaldom Trumpom sa hrubý domáci produkt v priemere zvýšil o 2,7 percenta za štvrťrok vrátane dvoch sezónne slabých prvých štvrťrokov. Konečný odhad HDP za druhý štvrťrok, ktorý by mal byť zverejnený tento týždeň, má byť revidovaný až na úroveň 4,3 percenta. Rast v treťom štvrťroku je na úrovni 3,3 percenta.



Jamie Dimon neočakáva, že by Američania v dohľadnom čase odpustili Wall Street za jej účasť na finančnej kríze."Bude to trvať aj 25 rokov, napriek tomu vláda urobila správnu vec, aby zabránila katastrofe,“ povedal Dimon a dodal, že ekonomika čelí riziku ďalšej veľkej hospodárskej krízy. Uznal, že v súvislosti s globálnymi udalosťami existuje "vždy trenie", ako napríklad obchodné napätie medzi USA a Čínou a "obava, že potýčka prerastie do vojny".





Dimon povedal, že prezident Donald Trump má pravdu o obchodných otázkach, ktoré vyvíja s Čínou, ale nesprávne používa clo na riešenie problému."Prezident vzniesol veľmi dobré otázky ohľadom Číny," povedal Dimon, ale zvýšenie cla nie je "skvelým spôsobom ako dať veci do poriadku. Mohlo by to ľahko znegovať niektoré výhody regulačnej a daňovej reformy. Dúfam, že tento proces bude fungovať. Len si myslím, že je to riskantnejšia cesta."

Dimonove komentáre k americkému prezidentovi vyšli z jeho úst asi dva týždne po tom, ako sa generálny riaditeľ vyjadril, že by dokázal poraziť Trumpa vo voľbách. Neskôr tieto slová oľutoval.



Otázkou je, či prezident zavedie zvýšené clo aj na zvyšok čínskeho dovozu do USA, ktoré vlani dosiahli 505 miliárd dolárov. Trump sa tým totiž vyhrážal ešte minulý týždeň, keď oznámil 10-percentné clo na ďalších čínsky tovar za 200 miliárd dolárov, ak by Čína pokračovala v odvetných opatreniach. Čínske clo je uvalené na americký tovar v hodnote 60 miliárd dolárov.