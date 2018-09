Krstný otec krypta: Prečo si vyberať medzi pohodlím a stratou súkromia?

Zdroj: QZ

David Chaum sa preslávil svojou priekopníckou prácou v oblasti krypta a digitálnych platieb ešte pred Bitcoinom. Aj on varoval pred zneužívaním osobných údajov, dávno pred škandálmi v mega-tech spoločnostiach ako je Facebook. "Všetko, čo robíte, môže vidieť ktokoľvek, mohlo by to byť zaznamenané navždy," povedal Chaum v rozhovore pre časopis Wired v roku 1994. "Je to protiklad základného princípu demokracie."

Chaumov zatiaľ posledný projekt sa nazýva Elixxir, blockchain určený na rýchle, bezpečné a dôverné zasielanie správ a platieb s minimálnymi nákladmi. Potvrdzuje to aj súčasný stav, kedy sa textové správy a platby, od WeChat po WhatsApp Pay, čoraz častejšie prelínajú.





Na konferencii CoinDesk v Singapúre Chaum poukázal na to, že Bitcoin mal pôvodne predstavovať platobný systém a nie špekulatívne aktívum. Zatiaľ čo distribuovaná kniha blockchain je príliš pomalá na spracovanie transakcií oproti centralizovaným systémom, ako je sieť Visa, Chaum navrhol spôsob, ako to urýchliť. Tvrdí, že aj energetická náročnosť by v jeho prípade oproti Bitcoinu poklesla. Elixxir nezverejnil informácie o žetónoch alebo plánoch pre počiatočnú ponuku mincí, ale očakáva sa, že beta verzia začne fungovať začiatkom budúceho roka.

Chaumov pokus o vytvorenie súkromného systému digitálnych peňazí v 90. rokoch minulého storočia sa neuchytil. Ale počítačový vedec a jeho výskum v oblasti krypta pomohli spustiť hnutie, ktoré v roku 2009 prišlo s Bitcoinom. Hovorí, že technológia sa odvtedy zlepšila, rýchlosť a pohodlie už nemusia byť výmenou za stratu súkromia. "Nie je to tak, že ľudia nevedia o tom, že prichádzajú o svoje súkromie, skôr je to o tom, že neexistuje žiadna jasná alternatíva, ktorá by im umožnila prevziať kontrolu nad vlastným informačným životom bez toho, aby to prinieslo významné obete z hľadiska pohodlia a použiteľnosti."

Paradoxne, čím viac pribúda elektronických platieb, tým menej ich je prepojených zo svetom kryptomien. Visa a Mastercard sú základňou pre veľké množstvo digitálnych spotrebiteľských transakcií, v Číne sa darí Alipay a WeChat. Technickí giganti ako Facebook, Google a Amazon sa snažia získať aspoň časť rastúceho trhu s elektronickými platobnými sieťami po celom svete.

Od spotrebiteľov sa zhromažďuje šokujúce množstvo údajov. Služba Google Payments napríklad zhromažďuje informácie o transakciách, ako sú dátum, čas, suma, miesto a popis obchodníka, popis akéhokoľvek nákupu, všetky fotografie spojené s nákupom, mená a kontaktné informácie predajcu a kupujúceho, druh platby a popis dôvodu nákupu. Spotrebitelia si musia vybrať. "Buď sa rozhodnú pre identifikačnú paradigmu, kde sú informácie o nich voľne prepojené, obchodované a analyzované a možno aj zneužité, alebo svet, v ktorom ľudia prevzali kontrolu nad vlastným informačným životom tým, že vlastnia svoje vlastné kľúče," povedal Chaum. "A to bude pre mnohých čoraz jasnejšie."