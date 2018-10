Na oko vyšší výnos, ale aj odmena pre manažment: Ako niektoré firmy manipulujú s akciami

Zdroj: marketwatch

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:01 -

Nový výskum sa zamerla na "zrýchlený spätný odkup akcií". Na rozdiel od bežného spätného odkupu, ide o jednorazový krok. Investičná banka je ochotná si požičať potrebný počet akcií od inštitucionálnych investorov a potom ich predať ako blok spoločnosti. Táto banka potom pokryje svoju krátku pozíciu sama od seba postupným spätným odkúpením týchto akcií počas niekoľkých mesiacov na voľnom trhu.

Za posledných 15 rokov množstvo zrýchlených spätných odkupov rastie. Napríklad v roku 2017 asi 10,5 % všetkých spätných odkupov tvorili zrýchlené. Navyše dopad nie je vôbec malý, podľa Kurta Ahmeda spoluautora tejto novej štúdie, znižuje podiely v spoločnosti o 5 %, za jedinú noc. To je veľké zníženie podielu, preto sa výskum profesora Ahmeda z veľkej časti motivoval jednoduchou otázkou: prečo takýto naliehavý krok? Výskumom našli odpoveď.



V mnohých prípadoch ide o firmu, ktorá sa pre zrýchlený odkup rozhodne, pred kvartálnym ohlásením výsledkov. Pomôžu si tým naplniť prognózy. V takomto prípade tradičný program spätného nákupu akcií nebude stačiť na to, aby sa zmenil zisk. Je to preto, že podiely sa znížia počas dlhšieho obdobia, zvyčajne niekoľko mesiacov, ak nie viac. Ak chceme zmeniť výnosy, ktoré nám chýbajú, musí sa počet podielov znížiť okamžite.

Aby vedci dokázali, že tento skrytý motív je za mnohými zrýchlenými odkupmi, Ahmed a jeho tím preskúmali 293 zrýchlených transakcií, ktoré sa uskutočnili v priebehu ôsmich rokov do roku 2011. Zistil, že v 29 % prípadov by spoločnosti nedosiahli predpovedané zisky, ale vďaka zrýchlenému odkupu akcií pred koncom obdobia vykazovania ziskov sa situácia zmenila. Takýchto firiem bolo v prieskume dvakrát viac ako spoločností, ktoré majú program pravidelného spätného odkupu akcií.

To už je dostatočný dôkaz, ale Ahmed skúmal ďalej. Zaujímalo jo, ako súvisí zrýchlený odkup s odmeňovaním generálneho riaditeľa firmy. Bonusy pre najvyššieho človeka firm sa neraz odvíjajú od výkonnosti zisku na jednu akciu. To znamená, že niektorí generálni riaditelia riadia programy spätného odkupu akcií svojich firiem z dôvodu, aby si zvýšili bonusy. Podľa Ahmeda tento dodatočný faktor zdvojnásobil pravdepodobnosť, že spoločnosť použije zrýchlený odkup akcií na úpravu zisku spoločnosti.





Ako už zrejme vidíte, systémy zrýchleného odkupu akcií sú len finančným inžinierstvom na kozmetické účely. Nemá nič spoločné s podporou skutočnej dlhodobej hodnoty pre akcionárov. Hodnotovo orientovaní investori by sa takýmto firmám mali vyhýbať.

Na ilustráciu Ahmed postavil dve hypotetické portfóliá. Prvé obsahovalo firmy, ktoré používajú zrýchlené odkupy na manipuláciu výnosov, čo dokazujú faktory, ako je kompenzácia CEO na základe výkonnosti meranej ziskom na jednu akciu. Do druhého portfólia zaradil spoločnosti, ktoré podľa všetkého používali zrýchlený odkup na podporu dlhodobej hodnoty. Druhé portfólio prekonalo prvé z hľadiska prevádzkových výkonov o 3,9 percenta počas dvoch rokov nasledujúcich po zrýchlenom odkupe akcií.

Ako tieto informácie využiť v investičnej praxi? Podľa Ahmeda stačí podniknúť niekoľko krokov, keď spoločnosť oznámi, že splnila alebo prekročila konsenzus o príjmoch.

Určiť, či firma počas obdobia zahrnutého do výkazu ziskov uskutočnila zrýchlený odkup akcií. Stačí zdať do vyhľadávača názov spoločnosti a "Accelerated Repurchase Share". Ak sa firma rozhodla pre zrýchlený odkup akcií, treba prepočítať, aký by bol jej zisk na akciu v prípade, ak by k zrýchlenému odkupu nedošlo. Stačí vydeliť dve čísla. Do čitateľa zapíšete súčet čistého príjmu spoločnosti a to, čo spoločnosť vynaložila na zrýchlený odkup. Do menovateľa dosadíte súčet dvoch čísel: počet akcií, ktoré mala spoločnosť k dispozícii na konci vykazovaného obdobia, a počet akcií, ktoré boli nakúpené v súlade so zrýchleným odkupom. Toto posledné číslo by ste mali upraviť podľa toho, kedy sa v sledovanom období vyskytol zrýchlený odkup. Napríklad ak sa zrýchlený odkup udial mesiac pred koncom zostávajúceho štvrťroku, vynásobíte počet akcií v zrýchlenom odkupe jednou tretinou.

Ak vám ako výsledok z tohto výpočtu vyšlo číslo nižšie, ako bola predpoveď konsenzu a hlásený zisk na akciu splnil alebo mierne prekročil očakávania, spoločnosť pravdepodobne využila zrýchlený odkup akcií na manipuláciu. To je varovné znamenie.

Nenechajte sa vystrašiť zdanlivou zložitosťou týchto výpočtov. Ahmed poukazuje na to, že vám to nezaberie viac ako 10 minút. Potenciálna odmena za toto úsilie určite stojí za to.