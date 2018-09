Už čoskoro: 6 faktorov, ktoré spustia dokonalú búrku na akciovom trhu

Zdroj: businessinsider

Foto: YT/CNBC;SITA/AP

dnes 11:18 -

Vincent Deluard, makro stratég z INTL FCStone, tvrdí, že korekcia by mohla v najbližších týždňoch spôsobiť dokonalú búrku na akciovom trhu. Spoločnosti ako Apple, Amazon, Microsoft, Google, Visa a Mastercard, predstavujú až 42 % ziskov indexu S&P 500 od korekcie akciového trhu začiatkom februára. Takýto neprimeraný podiel v rámci zisku indexu sa často uvádza ako medvedí signál, ktorý poukazuje, že vybraná škála spoločností, ktorá je za rastom trhu, môže často maskovať jeho základnú slabosť. Deluard pre businessinsider konštatuje, že rekordné úrovne úzkeho spektra akcií sa historicky vyskytovali blízko konca býčieho trhu. Podobne to bolo pred zrútením trhu v rokoch 2000 a 2007.







Deluard tiež predpokladá, že takzvaná skupina FAANG - pozostávajúca z Facebooku, Apple, Amazonu, Netflixu a Alphabetu - sa začína rozpadávať. Konkrétne uvádza relatívnu výkonnosť Facebooku a Netflixu od začiatku júna.









Akcie však naďalej rastú, minulý týždeň opäť dosiahli sériu nových rekordov. Tento nepretržitý rast vyvoláva otázku, do kedy. Deluard hovorí, že zvrat môže prísť veľmi rýchlo. Nedávna história však ukázala, že malé zastúpenie výkonných akcií samo o sebe na vykoľajenie súčasného najdlhšieho býčieho trhu v histórii nestačí. Deluard preto identifikoval šesť ďalších faktorov, ktoré ak sa podľa jeho očakávania spoja, vyvinú vážny tlak na ceny akcií. A to už čoskoro. Predpovedá, že korekcia by mohla nastať v priebehu niekoľkých týždňov.





Sezónnosť

Posledné septembrové a prvé októbrové týždne boli historicky najhoršie obdobia pre akcie.

Výpadok spätného odkupu

Spätné odkupy boli rozhodujúcou hnacou silou zhodnocovania akcií počas celého býčieho trhu, ale firmy vstupujú do fázy, kedy ich už nebudú môcť riadiť.

Medziročný rast zisku

Americké akcie sa v posledných niekoľkých štvrťrokoch tešia z neuveriteľného rastu zisku. Deluard poznamenáva, že tretí štvrťrok roku 2017 zaznamenal nárast výnosov na dvojciferné čísla a vytvoril precedens, ktorý bude ťažké poraziť.

Politická karta

Deluard uvádza za hlavné riziko brazílske voľby (7. október), spolu s prezentáciu talianskeho rozpočtu (15. októbra) a kongresovými voľbami v USA (6. novembra).

Sprísňovanie zo strany ECB

Injekcie vo výške 30 miliónov eur sa pravdepodobne znížia na polovicu na konci mesiaca, a v decembri úplne skončia.

Vydávanie štátnych dlhopisov a tlaky na výnosy

Deluard tvrdí, že kapitál z akciových trhov a korporátnych dlhopisov sa presunie do dlhopisov štátnych.