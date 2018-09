EK žiada, aby EBA vyšetril zlyhanie úradov pri dohľade na Danske Bank

dnes 10:31 -

Najväčšia banka v Dánsku minulý týždeň na základe interného vyšetrovania priznala, že "veľká časť" transakcií vo výške 200 miliárd eur v jej estónskej pobočke bola "podozrivá".

Európska komisia napísala list Európskemu bankovému úradu (EBA), regulačnému úradu EÚ. Požiadala ho, aby "plne využil" svoje právomoci a zistil, čo sa stalo s monitorovaním estónskej dcéry Danske Bank. Agentúre AFP to povedal hovorca Komisie Christian Wigand.



Podľa externej advokátskej kancelárie, ktorú Danske poverila interným vyšetrovaním, cez estónsku pobočku prešli v rokoch 2007 až 2015 podozrivé transakcie vo výške približne 200 miliárd eur. Veľká časť "prepraných" financií pochádzala z Ruska.



Generálny riaditeľ Danske Bank Thomas Borgen minulý týždeň rezignoval na svoj post niekoľko hodín pred zverejnením výsledkov interného vyšetrovania.

Aj britské noviny Financial Times tvrdia, že mali možnosť vidieť list Európskej komisie adresovaný EBA, v ktorom vyzvala vyšetrovateľov, aby preverili prípadné "porušenie alebo neuplatňovanie právnych predpisov Únie estónskymi aj dánskymi úradmi pre dohľad". A požiadala o naliehavé preskúmanie prípadu.



Z účtov, ktoré sú predmetom vyšetrovania a ktoré Danske zatvorila v roku 2015, sa až 6200 sa považuje za podozrivé.



Škandál vyvolal viacero otázok nielen v Dánsku, ale aj v Británii, kde sa Národná kriminálna agentúra (NCA) rozhodla preskúmať britské väzby na Danske Bank. Týka sa to firiem, ktoré si v Spojenom kráľovstve zaregistrovali klienti Danske podozriví z nezákonných činností prostredníctvom estónskej pobočky.