Európu čakajú scvrknuté hranolčeky, nie však kvôli nariadeniu z Bruselu

Zdroj: politico;guardian

Foto: SITA /AP;TASR/ Milan Drozd

dnes 9:48 -

"Je to katastrofa v oblastiach, kde poľnohospodári nemohli zavlažovať, zaznamenali straty okolo 30 %," povedal Romain Cools zo spoločnosti Belgapom, čo je najväčší belgický pestovateľ zemiakov, pre The Guardian. Výnosy plodín klesnú o 25 percent oproti bežným, oznámil Pierre Lebrun z Valonského združenia pestovateľov zemiakov pre Sudepresse, dodal, že väčšina Európy "bude jesť menšie hranolčeky".

V Európe suchá znamenajú, že ceny pôjdu hore. Takže o koľko by sa mohli zmrštiť zemiaky do fritézy? V Belgicku, čo je región obzvlášť postihnutý suchom sa hranolky môžu zmenšiť v priemere o tri centimetre zo svojej priemernej dĺžky 7,5 cm. Podľa očakávaní by sa mali kratšie hranolčeky objaviť aj vo Francúzsko a Veľkej Británii. "Rovnaká situácia je aj Holandsku či Nemecku," povedal Lebrun.



Výrobcovia mrazených hranolčekov, ako je McCain, väčšinou nakupujú od miestnych farmárov. Takmer 200 belgických farmárov predáva svoje zemiaky tejto spoločnosti, ktorá má v krajine tri továrne. Každý rok robí spoločnosť v Belgicku spracuje 540 000 ton zemiakov na mrazené hranolčeky.V máji poľnohospodári predávali nákladiak starých zemiakov z minuloročných zásob za 200 EUR. Tento mesiac je už ponuka na úrovni 2000 EUR.



V Belgicku je údajne viac ako 5000 stánkov rýchleho občerstvenia, ktoré na ulici ponúkajú hranolčeky zvyčajne s majonézou. "Hranolčeky sú pre nás životne dôležité, je to nevyhnutnosť," povedal pre server Politico Bernard Lefevre, prezident belgického združenia majiteľov čipsových stánkov. "Ide o súčasť našej kultúry. Je to viac ako produkt, je to symbol Belgicka." Natura, belgická spoločnosť vyrábajúca majonézu, spustila petíciu, ktorá žiada, aby sa hranolky s majonézou UNESCO zapísali ako jeden zo svetových symbolov kultúrneho dedičstva.







Poľnohospodári po celej Európe majú podobný problém so suchom. Minulý týždeň Európska komisia odpovedala na žiadosti o pomoc tým, že umožní všetkým krajinám EÚ požiadať o oslobodenie od environmentálnych opatrení, ktoré si vyžadujú, aby časť poľnohospodárskych polí bola ponechaná na úkor zlepšenia biodiverzity. Brusel tiež dal zelenú krajinám, aby v októbri namiesto decembra uhradili platby svojim poľnohospodárom v snahe dostať viac peňazí do rezortu. "Európska komisia, ako vždy, je pripravená podporiť poľnohospodárov postihnutých suchom,"povedal hovorca Komisie.

Jean-Pascal van Ypersele, jeden z najvýznamnejších belgických vedcov v oblasti klímy, povedal, že poľnohospodári a tvorcovia politík sa budú musieť naučiť riadiť teplejším a suchším letom, pretože sa stanú novými normálmi v Európe z dôvodu zmeny klímy. "Ideme smerom k dlhším letám, ako bolo tento, ktoré budú čoraz teplejšie a suchšie. A k zimám, ktoré budú rovnako trocha teplejšie, ale vlhkejšie. Zrážky budú vyzerať inak, čo bude mať dôsledky pre poľnohospodárstvo, vrátane vyschnutia niektorých plodín kvôli teplu," povedal Van Ypersele.

Van Ypersele tvrdí, že vlády vrátane Európskej komisie nevynakladajú dostatočné úsilie na to, aby prijali politiky, ktoré by riešili problémy, ktoré prináša zmena klímy. "V Európe je nedostatočná pripravenosť na závažnosť klimatických zmien, ako je napríklad vlna horúčav. Môžeme mať pružnejší poľnohospodársky systém, ale to si vyžaduje plánovanie, vedecký výskum a politickú vôľu realizovať výsledky tohto výskumu, ktorá je podľa môjho názoru dnes nedostatočná."