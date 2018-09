Hliník znervózňuje trhy, ale dá sa na ňom aj zarobiť

Zdroj: PR článok

Odstránia Spojené štáty hliník Rusalu zo svojej čiernej listiny? Táto otázka bola ústrednou témou stoviek zúčastnených strán z priemyslu, ktoré sa od 12. do 14. septembra zhromaždili v Berlíne na Medzinárodnej konferencii o hliníku, najväčšej odborovej akcii v Európe. Obdobie rokovaní o ročných dodávateľských zmluvách bolo plné obáv ako zo strany kupujúcich, tak aj zo strany predávajúcich.

Podľa najnovších informácií USA urobili ústupok voči ruskému gigantovi a povolili uzatvárať ďalšie, nové zmluvy. Toto povolenie sa však týka iba partnerov, s ktorými obchodujú dlhodobo. Sankcie zostávajú naďalej platné. Tie môžu narušiť dodávky hlavne v automobilovom a leteckom priemysle. Mnoho spotrebiteľov hliníku má so spoločnosťou Rusal štvrťročné alebo ročné zmluvy.

Po tomto dátume je Rusal v riziku, že bude viacmenej odrezaný zo svetového trhu. Podľa aktuálnych zdrojov z odvetvia sa zákazníci v tomto roku zdržiavajú rokovaní o zmluve s touto spoločnosťou, ktorá predstavuje 6 % svetovej produkcie (2017). Rusal tak môže prísť o veľa zákazníkov.

Pred niekoľkými dňami priniesol Bloomberg správu, že sa Rusal pripravuje na zníženie produkcie možno už tento mesiac. Na londýnskej burze kovov (LME) cena hliníkových kontraktov vyskočila v priebehu niekoľkých minút. Súčasná volatilita je tak silná ako v apríli, keď Spojené štáty Rusal sankcionovali. V tom čase za dva týždne ceny vzrástli o viac ako 30 % a dosahovali sedemročné maximá.

Priemyselníci sa už snažia nájsť si náhradu. Ak sa zachovajú sankcie na Rusal, Európa, ktorá absorbuje asi 45 % ruskej produkcie, by mohla v nasledujúcich mesiacoch čeliť ťažkostiam s dodávkami. To by pôsobilo na zvýšenie cien, pretože celosvetová dodávka hliníka od minulého roka nestačí na uspokojenie dopytu (takýto deficit nebol zaznamenaný viac ako desať rokov) a zásoby klesajú.

V posledných dňoch síce niektorí účastníci trhu očakávajú, že americké sankcie budú zrušené, čo nebráni cene hliníka naďalej výrazne kolísať. V nasledujúcich šiestich až dvanástich mesiacoch sa cena kovu bude pravdepodobne pohybovať v širokom rozmedzí 2 100 až 2 500 dolárov.

Autorom je Silvia Holá, hlavný analytik xPartners