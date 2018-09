Guvernér talianskej centrálnej banky I. Visco varuje pred zvýšením deficitu

dnes 13:31 -

Akékoľvek zvýšenie rozpočtového deficitu, ktoré nepomôže posilniť štrukturálny rast ekonomiky, môže mať za následok, že taliansky dlh sa stane neudržateľný. Vyhlásil to v sobotu (22.9.) guvernér talianskej centrálnej banky Ignazio Visco na konferencii vo Viedni.

Podľa neho je vzhľadom na súčasný stav verejných financií v Taliansku potrebný opatrný prístup k zvyšovaniu rozpočtových výdavkov a deficitu.

Upozornil, že "neproduktívny" nárast deficitu zhorší výhľad verejných financií, zvýši pochybnosti investorov a následne aj rizikovú prémiu na štátny dlh Talianska.

Talianska populistická vládna koalícia pripravuje svoj prvý rozpočet, ktorý by mal zahŕňať zníženie daní, vyššie výdavky na sociálne zabezpečenie a zníženie veku odchodu do dôchodku.

V piatok (21.9.) sa predseda vlády Giuseppe Conte stretol so svojimi kľúčovými ministrami, aby sa pokúsil vyriešiť spory o rozpočet medzi vládnymi stranami a ministrom hospodárstva, ktorý sa bráni zvyšovaniu výdavkov.

Koalícia, ktorú tvoria Hnutie piatich hviezd a Liga Severu, si pritom musí stanoviť ciele pre hospodársky rast, deficit a dlhové ciele do 27. septembra.

Visco zdôraznil, že zvýšenie rozpočtových výdavkov bez posilnenia rastového potenciálu ekonomiky by prinieslo len dočasné výhody. Ak by totiž prehĺbenie schodku v rozpočte sprevádzal pokles dôvery investorov, dosah na úrokové sadzby by mohol byť obzvlášť výrazný a vývoj dlhu by mohol nabrať "neudržateľný kurz", povedal.

Taliansko má druhý najvyšší dlh v EÚ po Grécku a musí ročne emitovať dlhopisy vo výške zhruba 400 miliárd eur na jeho financovanie.