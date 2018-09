Nórska centrálna banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu, prvýkrát za sedem rokov

dnes 11:16 -

Menová rada Norges Bank uviedla, že kľúčová úroková sadzba sa zvyšuje z historického minima 0,5 % na 0,75 %. Tento krok banky sa všeobecne očakával, keďže inštitúcia to signalizovala už pred niekoľkými mesiacmi.



Banka už v júni začala naznačovať, že časom pristúpi k sprísneniu menovej politiky, keďže miera nezamestnanosti sa drží pod 4 %, inflácia je blízko inflačného cieľa banky a ceny ropy rastú. Práve zvýšenie cien ropy od začiatku tohto roka výrazne podporilo pre ekonomiku dôležitý nórsky ropný priemysel, čo umožnilo, aby vláda po vyše dvoch rokoch začala opätovne ukladať financie do nórskeho ropného fondu, najväčšieho štátneho fondu na svete.



Po rozhodnutí o zvýšení kľúčovej úrokovej sadzby centrálna banka zároveň uviedla, že bude vo zvyšovaní úrokových sadzieb pokračovať. To nasledujúce zvýšenie by mohlo prísť v 1. kvartáli budúceho roka.