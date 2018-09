Beblavý vyzýva Kažimíra, aby zastavil colné podvody, ktoré sa obnovili

dnes 11:31 -

Beblavý je presvedčený, že colné podvody na Slovensku sa opäť rozbehli od leta minulého roka. Vychádza zo štatistík Eurostatu, podľa ktorých prudko klesli priemerné deklarované ceny textilu z Číny a prudko stúpli jeho objemy. Obnovené colné podvody mali Slovensko za posledných deväť mesiacov podľa Beblavého stáť približne 62 miliónov eur.



"Objemy, o ktorých hovoríme, sú stovky kamiónov mesačne. Nie je možné, aby sa takýto podvod dial bez vedomia pomerne vysokého počtu osôb v rámci finančnej správy. Preto je nutné zasiahnuť," myslí si Beblavý s tým, že doteraz nezachytil prísľub Kažimíra, že okamžite sa zasadí za zastavenie týchto podvodov. "Vyzývame ministra Kažimíra, aby jednoznačne konal čo najrýchlejšie. Celkovo sa od tejto kauzy držal, čo najďalej. Jeho jediná reakcia bola, že privítal odstup prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho," podotkol Beblavý.



V prípade, že Kažimír konať nebude, Beblavý je presvedčený, že to bude dôvod na iniciovanie mimoriadnej schôdze, kde bude čeliť odvolávaniu. "Tu už nejde o 300 miliónov eur, o ktorých ideme diskutovať s Európskou úniou, či ich musíme zaplatiť, tu ide o ďalších 9-10 miliónov eur mesačne, ktoré nám budú chýbať v našom rozpočte," tvrdí Beblavý.



Imrecze poslancov na finančnom výbore v stredu (19. 9.) informoval, že Slovensko nemá povinnosť zaplatiť sumu 300 miliónov eur a bude sa brániť súdnou cestou, aby v kauze možných colných podvodov nezaplatilo ani euro. Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) pri svojom vyšetrovaní dovozu textilu a obuvi z Číny do EÚ odhalil colné podvody v celkovej hodnote 2,2 miliardy eur. Z toho približne 300 miliónov eur sa týka tovaru vstupujúceho do EÚ cez Slovensko. Imrecze o tejto problematike diskutoval napríklad s Gréckom, tiež uviedol, že problém s vyšetrovaním OLAF-u majú viaceré krajiny, lebo kalkulácia priemernej ceny tovarov pri preclievaní nie je právne "ustojiteľná". O preclievaní rokovali daniari aj s Veľkou Britániou, ktorá podľa Imreczeho slov "ide na to oveľa agresívnejšie a s OLAF-om ani nekomunikuje". "Takže to nie je problém SR. To je problém viacerých krajín a Európska komisia bude čeliť tlaku z týchto viacerých krajín, pretože kalkulácia priemernej ceny nie je právne ustojiteľná a nezodpovedá to zákonom súvisiacim so stanovením ceny podľa colnej nomenklatúry," podotkol Imrecze.