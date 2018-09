Divoký západ na kryptoburzách sa pomaly chýli ku koncu

Zdroj: QZ

Foto: getty;YT/bloomberg;EconomistTestPrep

dnes 11:29 -

Americký regulátor si urobil prieskum deviatich búrz, na ktorých sa obchodujú kryptomeny. Vo svojej novej správe hovorí, že v mnohých prípadoch obchodné platformy nedostatočne chránia obchodníkov pred manipuláciou a algoritmickým obchodovaním. Zanedbávajú aj ochranu zákazníkov pred hackerskými útokmi. Tieto obvinenia asi nie sú žiadnym prekvapením pre niekoho, kto sa pohybuje v sektore digitálnych aktív, ale poukazuje na to, že si situáciu všimli aj úradníci. Na týchto platformách možno očakávať zavedenie bezpečnostných opatrení, akú sú štandardom na tradičných burzách.

Správa upozorňuje, že neexistujú štandardy pre audit digitálnych aktív, aj na obavy z nedostatku transparentnosti a konfliktu záujmov. Napríklad burzy majú vlastné obchodné jednotky, ktoré kupujú a predávajú na domácej platforme. Spoločnosť Coinbase napríklad uviedla, že takmer 20 % objemu na jej platforme pochádza z vlastného obchodovania. Ak burzy vo výraznom objeme kupujú a predávajú na vlastnej platforme, vyvoláva to otázky, či je trh taký robustný, ako to vyzerá, uviedli úradníci z New Yorku. Obchodná činnosť burzy by tiež mohla využívať informácie o zákazníkoch vo vlastných transakciách, čím by sa získala ďalšia výhoda oproti zákazníkom.

Štyri platformy, Binance, Gate.io, Huobi a Kraken, odmietli žiadosť regulátora o účasť v prieskume. Odôvodnili to tým, že neumožňujú obchodovanie z New Yorku. Regulátor však na základe svojho vyšetrovania uviedol, že na Binance, Gate.io a Kraken upozornil oddelenie finančných služieb za potenciálne porušenie pravidiel o virtuálnej mene v New Yorku.





Generálny riaditeľ spoločnosti Binance, Changpeng Zhao, sa k správe odmietol vyjadriť. Na konferencii CoinDesk v Singapure pred účastníkmi povedal, že burza po tom, čo za prvý polrok zaznamenala zisk vo výške 350 miliónov dolárov, sa snaží v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov pridať do obchodovania päť až desať fiatových mien. Avšak pravdepodobne nie v Severnej Amerike. Keď opustil rečnícke pódium, vrhli sa na neho fanúšikovia a musel zasiahnuť organizátor.







Generálny riaditeľ Kraken, Jesse Powell, už dávnejšie vyhlásil, že manipulácia s trhom nie je záležitosťou kryptoobchodníkov a že pojem manipulácie je "eufemizmom pre ovládnutie mysle." Generálny prokurátor v New Yorku uviedol, že tieto reakcie sú "alarmujúce".



Nové burzy na obchodovanie s kryptoaktívami v ostatnom čase rýchlo pribúdali. Podľa informácií, ktoré odzneli na konferencii, na vznik novej platformy stačí šesť týždňov. Avšak správa generálneho prokurátora v New Yorku signalizuje, že takýto rýchly nárast počtu kryptobúrz sa už čoskoro zatrhne. "Všetci sa pokúšajú o narušenie trhu, ale nie všetci premýšľajú o strednodobých až dlhodobých dôsledkoch," povedal John Lin, generálny riaditeľ singapurského vysokofrekvenčného obchodníka Grasshopper a zakladateľ kryptoobchodníka Tilde. Odvetvie by sa malo podľa neho viac zaoberať samoreguláciou.

Najaktuálnejší prípad zo 14. septembra opäť ukázal na nedostatočnú bezpečnosť platforiem. Hackeri údajne odcudzili kryptomenu v hodnote 59 miliónov dolárov z japonskej burzy Zaif. Podľa správy sa útočníkom podarilo v dôsledku porušenia bezpečnosti ukradnúť 4,5 miliardy jenov od používateľov peňaženiek a 2,2 miliardy jenov z aktív spoločnosti, pričom celkové straty dosiahli 6,7 miliárd jenov teda približne 59,7 milióna dolárov.

Tech Bureau Inc, ktorá prevádzkuje Zaif, uviedla v tlačovej správe, že burza zistila chybu servera 17. septembra, po ktorej Zaif pozastavila vklady a výbery. 18. septembra si burza uvedomila, že chybu vyvolali hackeri a incident nahlásila japonskému finančnému regulátorovi, Financial Services Agency Zaif je 101. Najväčšou kryptoburzou na svete za základe objemu obchodovaniau, podľa CoinMarketCap. Na začiatku tohto roka Zaif priznala "systémovú chybu", ktorá používateľom umožnila dočasne Bitcoiny zadarmo. 16 zákazníkov dokázalo "obchodovať" so sadzbou 0 jena za mincu.