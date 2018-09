Hospodárstvo eurozóny podľa inštitútu Ifo porastie stabilným tempom

dnes 11:16 -

Ekonomika eurozóny by mala podľa najnovšej prognózy mníchovského inštitútu Ifo v najbližších kvartáloch rásť rovnakým tempom ako v prvom polroku tohto roka. Inštitút predpovedá, že medzikvartálny rast hrubého domáceho produktu eurozóny bude v treťom a štvrtom štvrťroku 2018 na úrovni zhruba 0,4 percenta a rovnaké tempo si udrží aj v prvom kvartáli 2019. Inštitút Ifo to uviedol v správe, ktorú vo štvrtok poskytol agentúre SITA.

Hlavným motorom rastu ekonomiky eurozóny podľa inštitútu budú investície, keďže firmy využívajú stále priaznivé podmienky financovania a dobrý dopyt. Hrubá tvorba fixného kapitálu podľa prognózy v treťom a štvrtom kvartáli tohto roka posilní zhodne o 0,7 percenta, potom sa jej rast mierne spomalí na úroveň 0,6 percenta počas prvých troch mesiacov budúceho roka.

Ifo očakáva, že súkromná spotreba v eurozóne za júl až september posilní o 0,3 percenta a v nasledujúcich dvoch štvrťrokoch sa jej rast zrýchli na 0,4 percenta, keďže ju budú podporovať priaznivé podmienky na trhu práce. Priemyselná produkcia eurozóny bude podľa inštitútu rásť pomalým ale silnejúcim tempom, a to o 0,1 percenta v treťom kvartáli tohto roka, o 0,2 % v nasledujúcom štvrťroku a o 0,3 percenta v prvom kvartáli 2019. Inflácia v menovom bloku by podľa predpovede Ifo mala do konca tohto roka zostať vo výške 2,1 percenta a potom oslabiť na úroveň 2 percentá.