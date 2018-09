Opozícia víta odchod Imreczeho z finančnej správy, mal tak urobiť už skôr

dnes 15:31 -

Podľa hnutia OľaNO je však nutné, aby očista úradu pokračovala naďalej. Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) by mal podľa OĽaNO trvať na odvolaní šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa.



"Po odhaleniach o obrovskom colnom podvode a po spoločnom tlaku opozície a médií konečne rezignoval Imrecze. Berieme to ako nevyhnutnosť, lebo na tomto poste dávno už nemal byť aj pre kauzu Bašternák," myslí si poslankyňa hnutia OĽaNO Veronika Remišová.



Imrecze uviedol, že z postu odchádza, pretože nechce byť súčasťou politických bojov. "Ak niekto poškodzuje SR, oberie občanov o stovky miliónov eur a média a opozícia na to upozornia, tak je to ochrana záujmov Slovenska," myslí si Remišová.



OĽaNO naďalej trvá na to, aby odstúpil aj Makó, pretože má podozrenie, že jeho blízka rodina podniká v oblasti hazardu, ktorého kontrola spadá pod daniarov. Obyčajní tiež upozornili na to, že podvody s clami sa začínajú opakovať. "Toto nesmieme pripustiť. Doteraz nevieme o vyvodení žiadnej zodpovednosti ľudí, ktorí tieto podvody páchali. Ak bude šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy Makó, tak sa meno finančnej správy nepodarí očistiť," myslí si Remišová. Avizovala, že ak Makó na tomto poste zotrvá, opozícia bude zvažovať ďalší postup. Do úvahy pripadá pokus o odvolanie Kažimíra.



Podľa hnutia je na rade Kažimír, ktorý by mal v tejto veci konať. "Je nevyhnutné, aby očista finančnej správy pokračovala ďalej. Je zodpovedná za výber daní a je dôležité, aby v jej vedení sedel čestný človek," doplnil poslanec Eduard Heger.



Odchod Imreczeho víta aj hnutie Sme rodina. "Máme za to, že pán Imrecze mal opustiť túto funkciu už pri prvých podozreniach a pochybeniach, ktoré sa s jeho osobou spájali už v minulosti. Budeme pozorne sledovať, či bude mať tento príbeh aj trestnoprávnu rovinu," uviedlo hnutie v stanovisku pre médiá.