Prehľad udalostí, ktoré predchádzali odstúpeniu Františka Imreczeho

Prezident Finančnej správy SR František Imrecze oznámil, že odstúpi zo svojej funkcie s odôvodnením, že nechce škodiť úradu. TASR prináša prehľad udalostí, ktoré tomuto kroku predchádzali.



7. septembra

- Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) pri vyšetrovaní dovozu textilu a obuvi z Číny do EÚ odhalil colné podvody v celkovej hodnote 2,2 miliardy eur. Z toho približne 300 miliónov eur sa týka tovaru vstupujúceho do EÚ cez Slovensko. Informoval o tom Denník N. OLAF odporučil Európskej komisii (EK), aby pýtala peniaze od štátov, ktoré umožnili, aby sa clá takto krátili. Colné podvody sa podľa informácií Denníka N diali najmä v rokoch 2013 a 2014, keď finančnú správu, pod ktorú patria aj colnice, riadil jej súčasný šéf František Imrecze.



10. septembra

- Európska komisia (EK) nevedie voči SR žiadne konanie a ani od nej nevymáha žiadne peniaze. Slovensko však vedie s Európskou úniou (EÚ) diskusiu o probléme tzv. podhodnocovania tovaru dovážaného do EÚ z krajín mimo Európy. Uviedol to prezident finančnej správy (FS) SR František Imrecze v reakcii na medializované údaje, že SR má EÚ zaplatiť asi 300 miliónov eur za podvody na cle pri dovoze textilu z Číny.

- Pri zisteniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) o colných podvodoch v EÚ, ktoré sa mali týkať aj Slovenska, je potrebné počkať na viac detailov a oficiálnych informácií. Upozornil na to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).

- Poslanec NR SR Jozef Rajtár (SaS) vyhlásil, že zistenia OLAF o colných podvodoch v hodnote približne 300 miliónov eur, ktoré sa mali týkať tovaru vstupujúceho do EÚ cez Slovensko dokazujú, že ide o jeden z najväčších colno-daňových podvodov v histórii Slovenskej republiky. Imrecze by podľa Rajtára už nemal zastávať svoju funkciu, zároveň vyzval ministra financií Petra Kažimíra a premiéra Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD), aby začali konať.

- Prezident finančnej správy František Imrecze avizoval, že podáva trestné oznámenie na poslanca NR SR Jozefa Rajtára pre trestný čin krivého obvinenia na Generálnu prokuratúru SR.

- Minister financií Peter Kažimír požiadal prezidenta FS SR Františka Imreczeho, aby vystúpil vo Výbore Národnej rady NR SR pre financie a rozpočet.



11. septembra

- Prezident finančnej správy František Imrecze sa vo veci colných podvodov pri podhodnocovaní hodnoty čínskeho textilu v hodnote približne 300 miliónov eur chce stretnúť s predstaviteľmi OLAF.



12. septembra

- Minister financií Peter Kažimír avizoval, že prezident FS SR František Imrecze by mal vystúpiť vo Výbore NR SR pre financie a rozpočet v stredu 19. septembra.

- Opozícia naďalej trvá na tom, aby prezident finančnej správy František Imrecze zo svojej funkcie okamžite odstúpil. Podľa SaS a hnutia OĽaNO Slovensko denne prichádza o takmer 600.000 eur pre podvody.



19. septembra

- Slovensko nemá povinnosť zaplatiť sumu 300 miliónov eur a bude sa brániť súdnou cestou, aby v kauze možných colných podvodov nezaplatilo ani euro. Avizoval to na rokovaní parlamentného finančného výboru prezident finančnej správy František Imrecze v súvislosti s objasňovaním vyšetrovania OLAF.