Košický kraj rokoval s čínskou delegáciou o možnom výbere centra pre čínsko-európske vlaky

Košický samosprávny kraj (KSK) rokoval s delegáciou z Čínskej ľudovej republiky o možnom výbere centra pre čínsko-európske vlaky. Na základe stretnutia sa čínska vláda rozhodne, či lokalitu Košice - Bočiar posunie do užšieho výberu pre vybudovanie Terminálu intermodálnej prepravy, ktorý by mal slúžiť na import a export tovaru novou hodvábnou cestou z Číny. Informovala o tom v stredu hovorkyňa KSK Anna Činčárová.

Činčárová uviedla, že predseda KSK Rastislav Trnka sa 14. septembra stretol s delegáciou z Čínskej ľudovej republiky, ktorú viedol zástupca generálneho riaditeľa dcérskej spoločnosti čínskych železníc Guan Xiaodong. Hlavnou témou rokovaní bolo možné otvorenie nového hospodárskeho koridoru pre import a export tovaru z Číny do krajín Európskej únie a naopak železničnou trasou prechádzajúcou cez Košice. Lokalita Košice - Bočiar je pre čínsku vládu jeden z kandidátov na vybudovanie Terminálu intermodálnej prepravy. V Košiciach by tak mohlo vzniknúť prekladisko tovaru s kapacitou 500 000 kontajnerov ročne, pričom táto iniciatíva by mala zásadný vplyv na regionálnu i národnú ekonomiku. V prípade úspechu tohto zámeru by v Košickom samosprávnom kraji vzniklo do 5 000 nových pracovných miest.

„Túto obchodno-investičnú príležitosť považujeme za kľúčovú pre budúcnosť nášho kraja. Nechceme, aby mladí ľudia odchádzali za prácou do zahraničia, ale naopak, aby sa vracali späť domov. Aj vďaka nášmu doterajšiemu úsiliu sme pripravení pre vybudovanie nového hospodárskeho koridoru pre import a export tovaru z Číny. V prípade úspešného postupu je samosprávny kraj pripravený zriadiť regionálne zastúpenie KSK v Čínskej ľudovej republike za účelom zvýšenia a skvalitnenia obchodnej výmeny medzi ČLR a EÚ na území nášho kraja. Veríme, že vstupnou železničnou bránou Číny do Európskej únie bude práve prekladisko v lokalite Košice - Bočiar,“ uviedol predseda KSK Trnka.

Podľa vyjadrenia Činčárovej, čínska delegácia pozitívne ohodnotila iniciatívu KSK v súvislosti s projektom Globálny logistický industriálny park (GLIP). Zároveň absolvovala aj obhliadku lokality Košice - Bočiar, kde by mohlo byť vybudované prekladisko s rozlohou 560 hektárov, a zároveň aj prehliadku už existujúceho prekladiska spoločnosti INTERPORT PARTNERS GROUP, a. s., ktoré sa v blízkosti nachádza.

Podľa Trnku táto lokalita je najvhodnejšia, keďže sa nachádza aj v územnom pláne kraja a je dlhodobo pripravovaná pre tento projekt.