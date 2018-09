dnes 10:31 -

Švajčiarska ekonomika by mala tento rok dosiahnuť takmer 3-percentný rast. Uviedol to v stredu švajčiarsky Štátny sekretariát pre ekonomické záležitosti (SECO), ktorý tak výrazne zlepšil pôvodnú prognózu. Odhad na budúci rok ale ponechal na pôvodnej úrovni, čo znamená výrazné spomalenie rastu, ak by sa nová prognóza na tento rok naplnila.

SECO uviedol, že v tomto roku by švajčiarska ekonomika mala vzrásť o 2,9 %. V pôvodnej prognóze zverejnenej v júni uvádzal rast na úrovni 2,4 %. Odhad na rok 2019 však SECO nemenil, čo znamená, že naďalej počíta s rastom o 2 %.

Podľa SECO sa lepšie, než sa čakalo, vyvíja zahraničný obchod a rastú investície firiem. Na druhej strane, upozornil na viaceré riziká do budúcnosti, pričom negatíva výrazne prevyšujú pozitíva.

Čo sa týka vývoja inflácie, SECO ponechal v platnosti pôvodnú prognózu. Tento rok tak očakáva mieru inflácie na úrovni 1 % a v budúcom roku na úrovni 0,8 %.

V oblasti miery nezamestnanosti počíta SECO v roku 2019 s miernym poklesom. Tento rok predpokladá nezamestnanosť na úrovni 2,6 %, v budúcom roku by mala klesnúť na 2,4 %.