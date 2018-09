Čierna labuť? Wall Street sa vystupňovania obchodnej vojny zatiaľ neobáva

Zdroj: CNN

Foto: SITA/AP

dnes 10:07 -

Nie všetci investori sú pokojní, niektorí netaja obavy z toho, že globálna ekonomika nedokáže odolávať obchodnej vojne a búrkam na rozvíjajúcich sa trhoch. Každý štvrtý profesionálny investor očakáva, že globálny rast sa spomalí v budúcom roku, ukázal prieskum Bank of America Merrill Lynch. Je to najhorší výhľad od decembra 2011. V auguste prejavilo pesimizmus len 7 % investorov. Takmer polovica investorov, ktorých Bank of America v prieskume oslovila, verí, že americká ekonomika spomalí a znova sa pripojí k zvyšku sveta. Takýto názor mal v auguste každý tretí oslovený.



"Investori držia viac hotovosti, čo nám hovorí, že medvedí trh rastie," napísal klientom Michael Hartnett, hlavný investičný stratég Bank of America Merrill Lynch.

Nie je prekvapením, že obchodná vojna sa dostala do zoznamu obáv investorov štvrtý mesiac za sebou. Druhé najpopulárnejšie "nepravdepodobné riziko" súvisí so spomalením čínskeho hospodárstva.

Prieskum banka uskutočnila 7. - 13. septembra, teda ešte predtým, ako prezident Donald Trump stanovil 10 % clo na dovoz tovaru z Číny za 200 miliárd dolárov. A ešte pred odpoveďou Pekingu, že odvetou bude zavedenie ciel vo výške 5 a 10 % na americký tovar za 60 miliárd dolárov. Anne Van Praagh, výkonná riaditeľka Moody's, uviedla, že vyššie clo bude "poškodzovať ekonomiku tým, že naruší ceny," vytvorí neefektívnosť a bude blokovať investičné rozhodnutia.

Zdá sa, že Wall Street tieto správy nepočúva. Dow sa vyšplhal o 400 bodov z doterajšej najvyššej úrovne, prvý krát od januára. Index volatility VIX, miera trhových turbulencií, klesol o 7 % na veľmi pokojnú úroveň okolo 13. Pripomeňme, že takzvaný ukazovateľ strachu vo februári vystrelil na 50.

Avšak menej známy barometer utrpenia investorov už vysiela zlovestné signály. Index CBOE SKEW stúpa, v obchodovaní s opciami investorov znepokojuje "čierny labuť", čo je neočakávaná udalosť s obrovským dopadom. Index je obchodovaný blízko najvyššej úrovne od svojho zavedenia v roku 1990.

Trhy v USA boli podporené silnou domácou ekonomikou, ktorá by možno dokázala potlačiť obchodné napätie. Miera nezamestnanosti v USA dosahuje iba 3,9 %. Americký hrubý domáci produkt sa v druhom štvrťroku zvýšil o 4,2 %. Aj napriek stupňovaniu obchodnej vojny, sa rast v treťom štvrťroku zrýchli na 4,4 %, podľa volatilného prognostického modelu Fedu z Atlanty. Vplyv navrhovaných colných sadzieb na rast HDP v Spojených štátoch bude pravdepodobne "veľmi skromný", píše hlavný ekonóm Goldman Sachs Jan Hatzius, podľa ktorého existuje šanca, že Washington a Peking dosiahnu dohodu. Avšak "pravdepodobná je ďalšia eskalácia " a situácia je podľa neho "veľmi neistá".

Obchodný okrúhly stôl, výkonná lobby vedená šéfom JPMorgan Chase Jamie Dimonom, vydal vyhlásenie, že "jednostranné zavedenie ciel je nesprávnym spôsobom na dosiahnutie skutočných reforiem" a hrozí "ďalšia ujma americkým podnikom a pracovníkom". Generálny riaditeľ spoločnosti FedEx Fred Smith vyhlásil, že obchodná vojna medzi USA a Čínou je "znepokojujúca pre všetkých" a môže spôsobiť spomalenie čínskej ekonomiky. Zakladateľ spoločnosti Alibaba, Jack Ma, varoval, že obchodná vojna medzi USA a Čínou by mohla trvať 20 rokov. "Bude to trvať dlho, bude to zmätok," povedala Ma v utorok.



Pokiaľ ide o oslabovanie domácej meny, Peking má na obranu jüanu v podobe devízových rezerv viac ako tri miliardy dolárov, ale okrem amerických ciel bude musieť skôr alebo neskôr riešiť problémy domácich bánk súvisiace s očakávaným koncom kreditného cyklu. Problémy v Argentíne sú pravdepodobne značne väčšie ako problémy Turecka. Hodnota zahraničného dlhu Ankary dosahuje takmer 500 miliárd dolárov, ale devízové rezervy Turecka sú približne 125 miliárd dolárov. Hodnota zahraničného dlhu Buenos Aires je 254 miliárd dolárov, devízové rezervy krajiny sú iba o niečo viac ako 50 miliárd dolárov