Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 79 USD za barel

Ceny ropy v stredu vzrástli, rast bol však iba mierny, keď vplyv zvýšenia ropných zásob v USA vymazali obavy trhov, že producenti vo svete nebudú schopní dostatočne odpovedať na výpadky v dodávkach ropy po vstupe amerických sankcií voči Iránu do platnosti.

Podľa odhadov Amerického ropného inštitútu (API) vzrástli zásoby ropy v USA v minulom týždni o 1,2 milióna na 397,1 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Zvýšili sa aj zásoby ropných destilátov, ku ktorým patria nafta a vykurovací olej, a to o 1,5 milióna barelov. Oficiálne údaje zverejní v stredu americké ministerstvo energetiky.

Správu API, ktorá tlačí ceny ropy nadol, však vykompenzovali informácie, že Saudská Arábia, najväčší vývozca ropy na svete, by bola spokojná s cenou ropy Brent nad 80 USD za barel. Trhy to pochopili tak, že Saudská Arábia pravdepodobne nebude reagovať na rast cien ropy výraznejším zvýšením produkcie, čo žiadajú USA pripravujúce sa od novembra uvaliť na Irán sankcie. Pod tie bude spadať aj vývoz ropy. "Informácie zo Saudskej Arábie môžu naznačovať aj to, že Rijád nebude schopný dostatočne kompenzovať straty spôsobené výpadkami z Iránu," uviedli analytici ANZ Bank.

Cena ropy Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 8.33 h SELČ 79,10 USD (67,62 eura) za barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 7 centov (0,09 %). Počas utorka (18.9.) zaznamenala rast o 1,3 %.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom zaznamenala 70,01 USD/barel. Oproti utorkovej uzávierke to znamená rast o 16 centov (0,23 %). V predchádzajúcom obchodnom dni vzrástla o 1,4 %.