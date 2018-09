Varovanie Goldman Sachs: Čína by sa mohla v obchodnej vojne zamerať na americké tech akcie

Zdroj: CNBC

Foto: YT/bloomberg;SITA/AP

dnes 15:07 -

Americké technologické firmy by mohli byť prvé v palebnej línii, myslí si hlavný globálny stratég Goldman Sachs Peter Oppenheimer. "Cieľom môžu byť technologické spoločnosti, ktoré boli hlavnou hnacou silou býčieho akciového trhu, ktorý sme videli v USA a mimo nej," povedal Oppenheimer.

Čína uviedla, že nemá inú možnosť než odpovedať na zatiaľ posledné kolo amerických ciel, ktoré oznámil v pondelok prezident Donald Trump. Washington uloží 10 % clo na dovoz čínskeho tovaru v hodnote 200 miliárd dolárov a tieto clá sa na konci roka zvýšia na 25 %. USA už zvýšili clo na čínske výrobky za 50 miliárd dolárov, na čo Peking reagoval opatreniami na americký tovar za rovnakú sumu.

Oppenheimer pre CNBC povedal, že ďalším priamym efektom reakcie Číny by mohlo byť zvýšenie ceny tovaru v obchodoch v USA a to by mohlo viesť k zvýšeniu inflácie. "Možno to začne len malou mierou, ale rastúca inflácia v čase, keď ekonomika rástla už deväť rokov, s mimoriadne silnou dynamikou v súčasnosti, by sa mohlo premietnuť do inflačných a úrokových očakávaní," dodal.





Priamy účinok ciel na globálny rast by mal byť podľa Oppenheimera pomerne malý. Upozornil však, že následný dopad na dôveru a investície by sa mohol stať prekážkou pre rizikové aktíva. "Myslím si, že to je dôvod, prečo trhy naznačujú skôr väčší vplyv, než by v tomto štádiu predpovedala väčšina obchodných modelov," povedal.

Oppenheimer uviedol, že očakáva nízku návratnosť v strednodobom horizonte a odporúča investorom, aby v ich portfóliu prevažovala hotovosť, akcie a komodity, menší priestor by mali mať štátne dlhopisy a iné úvery. Oppenheimer taktizuje, že v akciách a menách na rozvíjajúcich sa trhoch, ktoré "začínajú byť lacné", by mohla ukazovať príležitosť.