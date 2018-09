Pracovníci z EÚ by po brexite nemali mať v Británii prednosť

dnes 14:31 -

Pracovníkom z Európskej únie prichádzajúcim do Veľkej Británie by sa po brexite nemala poskytovať "prednosť" pri vydávaní víz. Konštatuje sa to v novej správe britského Poradného výboru pre migráciu. Výbor zároveň odporučil zjednodušenie migrácie vysoko kvalifikovaných pracovníkov do Británie a vládu vyzval, aby úplne zrušila limit na príchod kvalifikovaných zamestnancov z krajín mimo EÚ, ktorý je v súčasnosti na úrovni 20 700 ročne. Labouristi správu podporili a označili ju za "koniec diskriminácie" voči migrantom z krajín mimo EÚ. Informuje o tom portál bbc.com.

Predseda Poradného výboru pre migráciu Alan Manning konštatoval, že celkový vplyv migrácie z Európskeho hospodárskeho priestoru neznamenal "vysoké náklady, ako niektorí ľudia tvrdia", ale neznamenal ani "veľké prínosy". O vypracovanie správy požiadal ešte v júli 2017 vtedajší britský minister vnútra Amber Rudd. Predpokladá sa, že správa bude formovať vládnu migračnú politiku po brexite.

Správa britského Poradného výboru pre migráciu však ďalej konštatuje, že neexistujú dôkazy o tom, že zvýšená migrácia z Európy poškodzuje život vo Veľkej Británii. Dospela tiež k záveru, že migranti z EÚ zaplatili viac prostredníctvom daní, ako čerpali vo forme sociálnych dávok, prispeli viac k počtu zamestnancov vo verejnom zdravotníctve, ako boli ich potreby na zdravotnú starostlivosť, a neovplyvnili mieru kriminality.

