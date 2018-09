WEF: Roboti do roku 2022 vytvoria o takmer 60 miliónov viac pracovných miest, než zlikvidujú

Zdroj: WEF

dnes 10:32

Vývoj automatizačných technológií a umelej inteligencie by podľa správy WEF nazvanej "Budúcnosť pracovných miest v roku 2018" mohla spôsobiť likvidáciu 75 miliónov pracovných miest. Avšak ďalších 133 miliónov vytvorí, čo znamená, že do roku 2022 sa vytvorí 58 miliónov čisto nových pracovných miest.

Súčasne by podľa správy WEF došlo k "významným zmenám" v kvalite a forme nových miest. Trvalý pracovný úväzok môže potenciálne klesnúť, niektoré spoločnosti sa môžu rozhodnúť využiť dočasných pracovníkov, nezávislých pracovníkov a špecializovaných dodávateľov, zatiaľ čo iné môžu mnohé z úloh automatizovať. Výhľad na vytváranie pracovných miest zostáva pozitívny, aj keď takmer polovica všetkých firiem očakáva, že ich pracovné sily na plný úväzok sa budú v najbližších niekoľkých rokoch zmenšovať.



Od zamestnancov sa budú vyžadovať nové zručnosti pretože pracovná sila sa naďalej rozdeľuje medzi stroje a ľudí, píše sa v správe. Automatizácia môže spoločnostiam zvýšiť produktivitu, ale tie musia investovať do svojich zamestnancov, aby zostali konkurencieschopní, bez aktívneho prístupu by firmy mohli rovnako ako zamestnanci prísť o ekonomický potenciál štvrtej priemyselnej revolúcie. Štvrtá priemyselná revolúcia sa v podstate týka toho, ako nové technológie menia spôsob, akým ľudia žijú, pracujú a vzájomne existujú. Spoločnosti, vlády a zamestnanci musia spolupracovať na riešení nedostatku zručností, ku ktorému dôjde v dôsledku automatizácie, upozorňuje WEF.





Od strojov sa očakáva, že do roku 2022 zvládnu približne 42 percent všetkých bežných úloh na pracovisku. Dnes je to pre porovnanie iba 29 percent. Do roku 2022 sa očakáva, že ľudia odpracujú v priemere 58 % pracovného času, aktuálne je to 71 %.

Správa WEF vychádza z prieskumu pracovníkov z oblasti ľudských zdrojov, strategických riaditeľov a generálnych riaditeľov z viac ako 300 globálnych spoločností zo širokého spektra odvetví. Respondenti predstavovali viac ako 15 miliónov zamestnancov a 20 rozvinutých a rozvíjajúcich sa ekonomík, ktoré spoločne predstavujú približne 70 percent svetovej ekonomiky.

Umelá inteligencia a jej vplyv na pracovné miesta sa stali horúcou témou diskusií, mnohí experti predpovedajú, že stroje nakoniec nahradia milióny pracovných miest v nasledujúcom desaťročí. Napriek tomu sa mnohý domnievajú, že nové pracovné miesta vzniknú vďaka umelej inteligencii. Analýza globálnej audítorskej spoločnosti PwC tiež zahŕňa podobné predpovede. Podľa nej by umelá inteligencia, robotika a iné formy technológií "inteligentnej automatizácie" mohli zvýšiť produktivitu a vytvoriť lepšie produkty a služby. Zatiaľ čo niektoré pracovné miesta budú zrušené, alebo "zásadne zmenené ", vytvoria sa nové pracovné miesta a dlhodobý vplyv by mal byť pozitívny pre hospodárstvo ako celok.