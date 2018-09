Kvartálny zisk americkej zásielkovej firmy FedEx vzrástol o 40 %

dnes 10:31 -

Americká zásielková spoločnosť FedEx oznámila za 1. štvrťrok obchodného roka 2018/2019 výrazný rast zisku, k čomu prispel súčasný priaznivý vývoj americkej ekonomiky. V prípade upraveného zisku zaostala za odhadmi trhov, čo sa však týka celoročného upraveného zisku, firma svoju pôvodnú prognózu zlepšila.

FedEx oznámil, že za 1. kvartál 2018/2019, teda v období od júna do konca augusta, dosiahla čistý zisk 835 miliónov USD (715,45 milióna eur), čo na akciu predstavuje 3,10 USD. V rovnakom období minulého roka to bolo 596 miliónov USD (2,19 USD/akcia). To znamená rast o 40 %.

Upravený zisk, teda bez započítania mimoriadnych položiek, dosiahol na akciu 3,46 USD. Spoločnosť tak zaostala za odhadmi analytikov, ktorí očakávali upravený zisk na úrovni 3,82 USD/akcia.

Čo sa však týka vývoja v celom obchodnom roku 2018/2019, vedenie firmy FedEx zlepšilo pôvodnú prognózu v oblasti upraveného zisku. Najnovšie ho odhaduje v rozmedzí 17,20 USD až 17,80 USD/akcia, v pôvodnom odhade to bolo 17 USD až 17,60 USD na akciu. Analytici očakávajú upravený zisk na úrovni 17,33 USD/akcia.

Tržby za kvartál vzrástli na 17,1 miliardy USD z 15,3 miliardy USD v rovnakom období minulého obchodného roka. Analytici očakávali rast tržieb na 16,88 miliardy USD.

Výsledky FedExu sú pozorne sledované, keďže FedEx, a s ním konkurenčná zásielková firma UPS sú považované za barometer nálad spotrebiteľov a ekonomickej situácie v USA.