dnes 10:31 -

Akciový trh v USA v pondelok oslabil. Špekulácie, že USA čoskoro uvalia ďalšie clá na čínske vývozy, stiahli nadol technologické firmy. Index S&P 500 klesol o 0,6 % na 2 888,80 bodu, Dow Jones o 0,4 % na 26 062,12 bodu a Nasdaq o 1,4 % na 7 895,79 bodu.

Americký prezident Donald Trump oznámil zavedenie nového 10-percentného cla na čínske tovary, ktorých dovozy do USA majú hodnotu 200 mld. USD ročne. Investori s krokom Washingtonu počítali, hoci USA predtým čínskym partnerom navrhli rokovania o riešení obchodných sporov. Nové americké clá vstúpia do platnosti v pondelok 24. septembra.

Čína už skôr oznámila, že v prípade rozšírenia amerických ciel má pripravené odvetné opatrenia. Trump ale v pondelok varoval, že ak Peking pristúpi k odvetným akciám, USA zavedú clá na ďalšie čínske tovary v hodnote 267 mld. USD. To by znamenalo, že novým clám by podliehali takmer celý čínsky vývoz do USA.

Japonský akciový trh v utorok posilnil. Hlavný tokijský index Nikkei 225 vzrástol o 1,5 % na 23 448,97 bodu.