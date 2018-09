Dani Rodrik: Trump je príznakom a nie príčinou obchodnej vojny s Čínou

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:54 -

"Myslím si, že nesmieme zveličovať dôležitosť Trumpa," povedal Dani Rodrik, profesor Harvardskej univerzity, poukazujúc na štrukturálne problémy vo svetovom hospodárstve. Zatiaľ čo spôsoby prezidenta USA situáciu zhoršili, je to len príznak svetového vývoja, ktorý urýchlil napätie, a nie príčinou. "Či je Trump prezidentom Spojených štátov alebo nie, v mnohých ohľadoch budeme čeliť takémuto napätiu. Toto sú všeobecné reakcie na druh hospodárskych politík, ktoré sme v poslednom štvrťroku uskutočnili. Bohužiaľ, Trump nám to neuľahčí kvôli bláznivému spôsobu, akým to riadi," dodal Rodrik s tým, že Trump má "inštinkty", ale nanešťastie žiadnu dlhodobú stratégiu.

Medzi jeho "základné inštinkty" napríklad patrí, že "vývozy sú dobré, dovoz je zlý," povedal Rodrik. "Čokoľvek je pre mňa dobré, musí byť pre vás zlé a naopak," dodal. "Na druhej strane, nie je to ten typ osoby, ktorá sa drží toho čo hovorí, môže byť ľahko nasmerovaná inam. Trumpa vnímam ako dočasný fenomén, existujú aj väčšie problémy," dodal.







Čína môže povedať, že vie, ako má spravovať svoje hospodárstvo a Západ musí uznať, že najväčšia ekonomika Ázie má svoj vlastný model. Obidve superpóly si potrebujú nájsť miesto v tomto viacpolárnom svete, zdôraznil Rodrik. "Na druhej strane si myslím, že Čína bude musieť pochopiť, že je slobodným jazdcom v systéme vytvorenom Spojenými štátmi, a že bude musieť poskytnúť určitý priestor ... politický priestor pre Európanov a aj Američanov," povedal a dodal, že to bude príklad mierového spolužitia . "Čína hrá dlhú hru," povedal Rodrick. Otázkou podľa neho je, ako dokáže prijať takúto novú mocnosť.





George Yeo, bývalý minister zahraničných vecí Singapuru opisuje vzostup Číny ako veľký príbeh. Obchodná vojna je len jedným z prejavov napätia medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta, ktoré by mohli pokračovať roky, dodal. V USA rastie obava ohľadom vzostupu Číny, povedal Yeo a priklonil sa k názoru bývalého strategického šéfa Bieleho domu, Steva Bannona, ktorý povedal, že ide o "ekonomickú vojnu" a nie o obchodnú vojnu. "Pre Petra Navarra je to smrť Číny," dodal Yeo odkazujúc na obchodného poradcu Trumpa a divokého kritika Číny, ktorý svoju knihu nazval rovnako. "Ľahko môže hospodárska vojna prerásť do politickej, aby sa stala skutočnou vojnou," povedal.