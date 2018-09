Viac ako polovicu práce budú podľa WEF v roku 2025 vykonávať automaty

dnes 17:31 -

Viac ako polovicu úloh na pracoviskách budú v roku 2025 vykonávať automaty. Vyplýva to zo správy organizácie Svetové ekonomické fórum (WEF) v Davose, ktorú zverejnili v pondelok. Správa je založená na prieskume medzi manažérmi reprezentujúcimi 15 mil. zamestnancov v 20 ekonomikách. Organizácia odhaduje, že automaty budú o sedem rokov zodpovedné za 52 percent hodín v rámci deľby práce. V súčasnosti sú zodpovedné za 29 percent.

Podľa správy WEF do roku 2022 vo svete zanikne zhruba 75 mil. pracovných miest, ale mohlo by sa to viac ako vykompenzovať vytvorením 133 mil. nových pracovných pozícií. Avšak veľkým problémom bude vyškolenie a preškolenie zamestnancov. Zo správy vyplýva, že iba jeden z troch respondentov plánuje preškolenie pracovníkov, ktorých pozície sú ohrozené.

Nemecké odborové združenie DGB varovalo pred príliš rýchlou zmenou sveta práce. "Ľudia, či už pracovníci alebo spotrebitelia, budú dôsledky akceptovať a tolerovať iba vtedy, ak technológia bude slúžiť im a nie oni technológii," povedal šéf DGB Reiner Hoffmann pre denník Welt v reakcii na správu Svetového ekonomického fóra.