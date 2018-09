Platy na Wall Street sú najvyššie od finančnej krízy

dnes 16:46 -

Platy na Wall Street v minulom roku stúpli na najvyššiu úroveň od finančnej krízy z roku 2008. Vyplýva to zo správy, ktorú v pondelok zverejnil finančný kontrolór štátu New York Thomas DiNapoli. V odvetví obchodovania s akciami v meste New York bol vlani priemerný plat 422 500 USD ročne, čo bol 13-percentný rast oproti predošlému roku. "Vlaňajšie odmeny dosiahli najvyššiu úroveň od finančnej krízy," povedal DiNapoli.

Celkovo Wall Street vykázal v roku 2017 zisk pred zdanením v sume 24,5 mld. USD. Oproti roku 2016 to bolo zvýšenie o 42 percent. Zisky za prvú polovicu roka 2018 boli v objeme 13,7 mld. USD, čiže o 11 percent vyššie ako v rovnakom období pred rokom.

Zo správy DiNapoliho ďalej vyplýva, že na newyorskej burze je v súčasnosti zhruba 120 firiem pôsobiacich v brokersko-obchodných činnostiach. Pred finančnou krízou ich bolo vyše 200. V odvetví obchodovania s akciami je v štáte New York zamestnaných takmer 200 tis. ľudí, čo je viac ako v ktoromkoľvek inom štáte. Správa zároveň konštatuje, že odvetvie a jeho zamestnanci vlani zaplatili štátu New York dane v sume 14 mld. USD, čo bolo takmer 20 percent celkového výberu daní.