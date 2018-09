Záchrana potápajúcej sa meny: Príliš málo, príliš neskoro

Zdroj: QZ

Foto: TASR/AP

dnes 11:14 -

Pred niekoľkými týždňami indická vláda nepredpokladala, že rupiu čaká strmý pád. Pred mesiacom ale atakovala psychologicky rozhodujúcu 70-dolárovú hranicu. V roku 2018 rupia stratila viac ako 11 % svojej hodnoty voči doláru, čo z nej robí jednu z najhorších mien v Ázii. Dôvodom takéhoto prepadu je vyššia cena ropy a zvyšujúci sa deficit bežného účtu v Indii. Aj ostatné meny rozvíjajúcich sa trhov strácajú, a vyvíjajú tlak na rupiu. Situáciu zhoršila aj obchodná vojna USA s Čínou, ale aj situácia v Turecku.





Indická vláda oznámila, že zavedie množstvo opatrení na podporu rupie. Premiér Narendra Modi o nich hovoril s predstaviteľmi ministerstva financií a Indickej centrálnej banky (RBI). Najskôr sa výrobným spoločnostiam uľahčí získanie externých komerčných pôžičiek (ECB), čo sú úvery v cudzej mene získané od zahraničných veriteľov. Vďaka tomu sa vláda snaží zlepšiť príliv dolárov do ekonomiky.

Následne sa uvoľní prístup k masala dlhopisom, ide o finančný nástroj používaný indickými firmami na zvýšenie zahraničného dlhu v rupiách, a nie v cudzej mene. Takéto zmiernenie obmedzení môže spôsobiť, že tieto dlhopisy získajú na atraktivite a podporia dlhodobý príliv peňazí.

Povinné zabezpečenie, ktoré ECB vyžaduje od infraštruktúrnych firiem, boli tiež zrušené. Dopyt po dolároch by mohol oslabiť, čo by znížilo tlak na rupiu. Vláda tiež skúma obmedzenie dovozu menej podstatných položiek a podporuje export.





Pomôže to? Ekonómovia sa domnievajú, že tieto kroky budú mať pravdepodobne len obmedzený krátkodobý vplyv. HDFC Bank, najväčší veriteľ súkromného sektora v krajine, sa domnieva, že v dlhodobom horizonte sa dokonca môžu ukázať ako negatívne. "Vzhľadom na to, že väčšina opatrení sa zameriava na zvýšenie krátkodobého zahraničného dlhu, môže to viesť k zhoršeniu rizikového profilu spoločností a to môže byť skutočne považované za negatívne," povedal Abheek Barua, hlavný ekonóm HDFC Bank. Nárast krátkodobých pozícií ECB alebo zahraničných inštitucionálnych investorov môže tiež viesť k nárastu zraniteľnosti podnikov a globálni investori by to mohli vnímať negatívne, dodal Barua.

Ďalší ekonómovia sú tiež toho názoru, že vládne úsilie o záchranu rupie bude mať vplyv len na sentiment, keďže aj naďalej zohrávajú významnú úlohu globálne makroekonomické faktory.