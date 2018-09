Lacné energie sú minulosťou: Priplatíme si, ale je to aj investičná príležitosť

dnes 9:00 -

Ceny ropy pokračujú v raste najmä v dôsledku poklesu amerických zásob. Trh tiež cíti riziko hurikánu približujúceho sa k východnému pobrežiu Spojených štátov, ktorý môže narušiť kľúčovú infraštruktúru. Výsledkom momentálnej situácie na trhoch s ropou bude podľa odhadu xPartners pravdepodobne aj rast cien pohonných hmôt.

Trh venoval hlavne pozornosť oznámeniu o výraznejšom poklese zásob v USA, na ktorý ceny ropy okamžite reagovali.







Ropa Brent prekročila maximum z mája, a to úroveň 80 USD za barel. Americká ropa WTI si pripísala po oznámení viac ako 2 %.

Trhy tiež naďalej upozorňujú na situáciu v Líbyi po útoku islamského štátu (IS) proti ústrediu Národnej ropnej spoločnosti (NOC). Geopolitické riziko pretrváva a islamský štát zopakoval svoj zámer zameriavať sa na ropnú infraštruktúru. V minulosti takéto útoky dočasne narušili prepravu miliónov barelov ropy.

Ropné zásoby v Spojených štátoch minulý týždeň poklesli o 5,3 milióna barelov. Informovala o tom 12. septembra americká informačná agentúra pre energetiku. Investori to vidia ako spúšťač väčšieho dopytu.

Ministerstvo energetiky USA navyše revidovalo svoje odhady produkcie na rok 2019 z 11,7 miliónov barelov denne na 11,5 miliónov. Je to spôsobené kapacitou potrubí v Permskej kotline, ktoré obmedzujú tok ropy medzi výrobnými regiónmi a oblasťami spotreby a exportu.

Pomaly sa tiež blíži 4. november, dátum vstupu sankcií USA voči Iránu do platnosti. Čísla už dokladujú pokles vývozu ropy z krajiny. Sankcie tak ďalej znížia dostupnú ponuku čierneho zlata. Ázijské krajiny ako Južná Kórea, Japonsko a India už obmedzili svoje nákupy iránskej ropy, ako to vyžaduje Washington.

Aktuálne sa očakáva, že ceny sa budú pohybovať vo vyšších pásmach, v ktorých sa práve nachádzajú s miernou tendenciou rastu. Investori stále nevedia, o koľko klesne ponuka ropy na trhu po zavedení sankcií v novembri, ale vzhľadom na situáciu očakávajú ďalší vzostup cien.

Autorkou je Silvia Holá, hlavný analytik xPartners