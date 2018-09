Dôchodkový vek sa budúci rok zvýši na 62,5 roka

dnes 17:31 -

Vek odchodu do dôchodku na Slovensku bude známy päť rokov dopredu a bude sa stanovovať na roky a mesiace. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení od poslancov NR SR za Most-Híd, ktorú schválil parlament. V budúcom roku tak bude platiť penzijný vek 62 rokov a šesť mesiacov. Penzisti tak pôjdu v budúcom roku do dôchodku o trocha skôr, ako pôvodne mali, keďže podľa opatrenia ministerstva práce a sociálnych vecí sa mal dôchodkový vek na budúci rok predĺžiť na 62 rokov a 202 dní, čo je zhruba 6,6 mesiaca. Toto opatrenie však rezort práce v tomto roku podľa schválenej novely zákona nevydá. Za schválenie novely zákona hlasovalo 133 poslancov, žiadny poslanec nebol proti a sedem zákonodarcov sa zdržalo hlasovania.

V rokoch 2020 až 2023 sa dôchodkový vek podľa schválenej novely každoročne zvýši o dva mesiace. V roku 2023 tak penzisti pôjdu do dôchodku v 63 rokoch a dvoch mesiacoch. Už v budúcom roku sa pritom určí vek odchodu do dôchodku na rok 2024, a to podľa vývoja strednej dĺžky dožitia tej časti populácie, ktorá sa dožíva dôchodkového veku.

Ako uviedla v rozprave pred hlasovaním poslankyňa NR SR za Most-Híd Irén Sárközy, schválením novely zákona sa vek odchodu do dôchodku stane pre ľudí viac zapamätateľným, keďže bude vyjadrený v rokoch a mesiacoch, a nie v rokoch a dňoch, ako je tomu v súčasnosti. Za nedostatok súčasného znenia zákona považuje to, že sa vek odchodu do dôchodku stanovuje len rok vopred. "V praxi to napríklad znamená, že 60-ročný človek ešte stále nevie, kedy bude môcť ísť do dôchodku," upozornila poslankyňa Sárközy. Ak bude podľa nej penzijný vek známy päť rokov vopred, umožní to budúcim penzistom lepšie plánovanie budúcnosti.

Parlament ešte v roku 2012 za vlády Roberta Fica schválil mechanizmus, podľa ktorého sa od roku 2017 automaticky zvyšuje vek odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch, v budúcom roku mali ísť do penzie v 62 rokoch a 202 dňoch.