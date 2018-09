Investori sa obávajú výpadku dodávok ropy po odstavení Iránu z trhu

Zdroj: Saxo Bank

Foto: TASR/AP

dnes 13:55 -

Tento názor v predchádzajúcich týždňoch potvrdili tiež fondy. Po tom, ako v priebehu niekoľkých týždňov zlikvidovali svoje stávky na rast ropnej zmesi Brent a WTI z rekordných 1,1 miliardy barelov na 666 miliónov, ktoré sa hromadili od februára do augusta tohto roka, za posledných pár týždňov opäť nakúpili nových 137 miliónov barelov.

Riziko poklesu dopytu

Vo svojej mesačnej správe o ropnom trhu za september Opec poukázal na potenciálne budúce riziko klesajúceho dopytu z dôvodu obchodného napätia, sprísňovania monetárnej politiky centrálnymi bankami a finančnými problémami niektorých rozvíjajúcich sa krajín. Tieto faktory "predstavujú výzvy pre súčasný trend globálneho ekonomického rastu. "

Zatiaľ čo v oficiálnej prognóze rastu dopytu v roku 2019 sa tieto riziká ešte neobjavili, kartel napriek tomu uviedol, že "bude dôležité monitorovať neistotu na menových a finančných trhoch".

Ohrozené dodávky ropy

Hlavnou hnacou silou obáv, ktoré by mohli ohroziť dodávky ropy, sú americké sankcie voči Iránu, ktoré už začali mať vplyv na schopnosť Teheránu predávať surovinu v zahraničí. Tieto faktory podľa agentúry Bloomberg spôsobili návrat tzv. plávajúcich zásob vo forme minimálne piatich obrovských tankerov, ktoré kotvia pri iránskom pobreží.

Je nepravdepodobné, že členovia Opec spolu s Ruskom dokážu v krátkom čase zaplniť dieru po chýbajúcej rope z Iránu. Je za tým súčasná divergencia kriviek ropy WTI a Brent, keď rozdiel medzi cenami ropy Brent a WTI narástol na 10 dolárov za barel.











Čiastočne sú dôvodom aj pretrvávajúce problémy s prepravnou kapacitou v USA, čo robí vrásky na čele producentom bridlicovej ropy v permskej geologickej oblasti v Texase. Nedostatočná kapacita potrubia spôsobila výrazný cenový rozdiel medzi bridlicovou ropou z tejto lokality a ropou WTI.

V dôsledku toho začíname pozorovať spomalenie rastu produkcie v USA, čo viedlo Energetickú informačnú agentúru (EIA) vo svojom najnovšom krátkodobom výhľade k zníženiu očakávaného tempa rastu produkcie v USA v tomto a budúcom roku.

Okrem týždenných správ EIA o zásobách, produkcii a obchode, trh tiež pozorne sleduje hurikán Florence, ktorý by mal tento víkend doraziť do Severnej Karolíny. Môže to potenciálne ohroziť prevádzku potrubia Caledonian, ktoré predstavuje hlavnú tepnu na prepravu paliva z rafinérií Mexického zálivu na východné pobrežie.

Akékoľvek narušenie by mohlo spôsobiť rast terminovaných kontraktov futures na benzín a naftu, pretože by boli ohrozené dodávky do prístavu v New Yorku, fyzického miesta dodania futures RBOB a ULSD.

Autorom je Ole Hansen, komoditný stratég Saxo Bank