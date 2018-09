Skvelý nápad: Voči Trumpovej obchodnej vojne sa obránime vlastným trhom nehnuteľností

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 12:00 -

Trh s nehnuteľnosťami a jeho dopad na ekonomiku je dlhodobým zdrojom obáv čínskych predstaviteľov. Prv ten by sa ale ku podivu mohol stať dočasným spasiteľom v súvislosti s tlakom na colné kvóty zo strany USA, tvrdí Nicole Wongová, šéfka pre oblasť nehnuteľností v spoločnosti CLSA.

Čínske autority pravdepodobne podporia ceny nehnuteľností, ktoré už aj tak rastú, aby dodali potrebný impulz ekonomike. "Domnievame sa, že v dôsledku obchodnej vojny sa politika trhu s nehnuteľnosťami v Číne zvráti, pretože sa objavuje riziko straty pracovných miest pre menej kvalifikované pracovné sily. Sektor nehnuteľností je veľmi dobrou náhradou," povedala Wongová pred novinármi na fóre v Hongkongu.



Americký prezident Donald Trump sa zameriava na clá za potenciálne stovky miliárd dolárov na čínsky tovare v snahe vyvážiť obchod medzi oboma krajinami. Zároveň vyvíja tlak, aby Peking podstatne zmenil svoju priemyselnú a obchodnú politiku. Čína reagovala podobne, rovnako zvýšila clo na tovar z USA, ale toho dováža oveľa menej než vyváža do najväčšieho svetového hospodárstva, a preto musí zvážiť ďalšie kroky. Tie by okem iného zahŕňali aj potenciálnu podporu čínskej ekonomiky tým, že oslabí svoju menu voči doláru a povzbudí banky, aby poskytovali viac peňazí.





Wongová uviedla, že rastúce ceny nehnuteľností môžu pomôcť stimulovať ekonomiku viacerými spôsobmi. Vyšle to signál smerom ku kupujúcim, aby svoje rozhodnutie nákupu urýchlili, ešte pred nárastom nákladov, čím sa zvýši dopyt v budúcnosti. Ďalším pozitívnym výsledkom nákladnejších bytov, by bolo, že sa úspory presunú z bánk do reálnej ekonomiky. Rastúci sektor nehnuteľností by tiež vytvoril nové pracovné miesta so zameraním na stavebníctvo a zvýšený dopyt developerov po stavebných pozemkoch by znamenal, že miestne vlády by mohli získať viac z ich predaja a príjmy investovať do infraštruktúry.



Pozemky a bývanie zaznamenali obrovské zmeny počas 40 rokov, kedy komunistická strana začala otvárať čínsku ekonomiku voľnému trhu. Jedna z týchto reforiem umožnila občanom vlastniť nehnuteľnosť. Keďže čínska ekonomika sa stala druhou najväčšou na svete, mnohé z nich sa stali kľúčovým zdrojom osobného bohatstva. Podľa Wongovej sú dnes potenciálni kupujúci v dobrej pozícii, pretože ceny sú v súčasnosti dostupné a je aj dostatok priestoru na hypotéky. "Celkovo sa trh s nehnuteľnosťami v Číne jednoducho nežije," zdôraznila Wongová s tým, že úspory domácností v hotovosti prevyšujú neuhradené hypotéky tri ku jednej. "Je to odvetvie, ktoré má ešte veľa priestoru na využitie, čo sa podľa nášho názoru aj udeje," dodala.