Kam až? Takto vyzerá najdôležitejší graf o amerických akciách

Zdroj: marketwatch

Foto: SITA/AP

dnes 9:53 -

Index Nasdaq Composite bol v roku 2018 mimoriadnym dôležitým indexom akciových trhov, keďže obrovské zisky v oblasti technológií, veľké kapitalizácie a internetové akcie ho poháňali viac než čo dokázal Dow a S&P 500, či iné neamerické ndexy.

V tomto roku rástol Nasdaq o takmer 15 %, čo je oveľa viac než 8 % nárast S&P 500 a 5,3 % zisk Dow. V ostatnom čase to ale také presvedčivé už nebolo. V septembri stratil 2,1 %, čo je prudší pokles ako mínus 0,4 % pri S&P 500 a výrazne menej než 0,2 % nárast Dow.

Kľúčovou otázkou pre investorov teda zostáva, kam sa posunie odtiaľto Nasdaq a či ho bude kopírovať aj zvyšok trhu. Odpoveď nájdeme v grafe, ktorý Andrew Adams z Raymond James, nazval "najdôležitejším grafom na svete". Ponúka pohľad na vývoj Nasdaq za posledných 10 rokov.





To, čo v ňom vidíme, píše Adams, je jasná trendová línia, ktorú Nasdaq opakuje. Predstavuje "hornú hranicu toho, do akej miery môže Nasdaq rásť", pokiaľ nepríde definitívnejší prelom. Zelenou je zobrazená spodná hranica indexu."Táto línia niekoľkokrát zastavila Nasdaq v poklese za ostatných niekoľko rokov, širší trh zvyčajne nedosiahol viac bez hlavného technologického indexu, ktorý stál na čele cesty," napísal Adams. "Horná hranica je takisto dôvod, prečo by sme len ťažko mohli očakávať výraznejší vzostup v blízkej budúcnosti bez toho, aby index prelomil túto hranicu."

Inými slovami, Wall Street môže mať ťažkosti s výrazne vyšším rastom, ak ho Nasdaq nepotiahne. Vyhliadky na ďalší rast sa ale skomplikovali, vzhľadom na to, akú váhu v indexe Nasdaq majú firmy FAANG (skupina pozostávajúca z firiem Facebook, Apple, Amazon, Netflix, a Aplphabet- Google), ktoré sa po rokoch masívneho rastu zasekli.



Adams pripustil, že Nasdaq by mohol prekonať túto trendovú líniu, ale poznamenal, že to nebude v najbližšom čase. Podľa neho indexu nič nebráni dosiahnuť vyššie úrovne, ako tomu bolo v rokoch 2014-2015. Nasdaq sa dostal na obe hranice tohto obchodného rozpätia v roku 2018 a "kým nedôjde k prerušeniu v oboch smeroch," napísal Adams, "musíme predpokladať, že tieto mantinely budú naďalej pôsobiť ako horné a dolné hranice pre Nasdaq."