Doplácame na to všetci: Globálne obchodné napätie zostane, bez ohľadu na to, kto povedie USA

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP;YT/BI

dnes 0:42 -

Obchodné napätie bude pretrvávať a svet sa musí pripraviť na novú paradigmu v globálnom obchode, povedal profesor ekonomiky Tyler Cowen z univerzity Georgea Masona v Spojených štátoch na fóre v Hongkongu. Prístup Trumpa, aj keď je z pohľadu nedávnej histórie nekonvenčný, naznačuje desaťročia rastúceho stresu v globálnom obchodnom systéme, povedal Cowen. "Je to príbeh rozpadu medzinárodnej spolupráce a oveľa väčšej pravdepodobnosti, že sa teraz dostávame do situácie, v ktorej pretrváme nasledujúcich 10, 20 či viac rokov," povedal Cowen. "Skutočné náklady v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte spočívajú v tom, že svet ako celok bude doplácať na menšiu spoluprácu a že dve najsilnejšie krajiny na svete - hospodársky, vojensky - už viac spolupracovať nebudú. Nemyslím si, že sa to čoskoro zmení."

Rovnako je v hre aj skutočnosť, že vstup Číny do Svetovej obchodnej organizácie neviedol k tomu, aby sa jej ekonomika stala takou liberálnou a slobodnou, ako mnohí dúfali. Obmedzenia čínskych investícií v Spojených štátoch budú v budúcnosti pravdepodobne ešte silnejšie, bez ohľadu na to, kto je prezidentom, povedal Cowen. "Republikáni a demokrati sa na tom skutočne zhodli, demokratický prezident by urobil viac-menej to isté."





To, čo Trump priniesol, je jeho jednorozmerný prístup k rokovaniam, ktorý si osvojil počas svojej kariéry v realitnom a zábavnom priemysle, povedal Cowen. Zmluvy v týchto odvetviach, dodal ekonóm, sa zameriavajú len na jednu vec, a tou je cena. Trumpovu tvrdú líniu v rokovaniach označil za "chaotickú". Cowen však pripúšťa, že politická zmena, väčšia moc demokratov v Kongrese, by mohla zablokovať niektoré z programov Trumpovej agendy. Trump podľa ekonóma využíva aj zložité faktory, ktoré Američanov "nahuckali" voči obchodu. Uviedol príklad štyroch desaťročí stagnácie miezd u mužov v Spojených štátoch. Dokonca aj Američania, ktorí nevolili Trumpa, podporujú jeho postoj k obchodu a je pravdepodobné, že sa to čoskoro nezmení, povedal Cowen. "Čo Trump robí, nie je proti vôli mediánu amerického voliča," dodal.