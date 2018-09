Kryptomena viazaná na dolár: Musíme to urobiť, ak chceme celé odvetvie posunúť dopredu

Zdroj: businessinsider

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:49 -

Takzvaný Gemini dolár by bol viazaný na americký dolár, pričom za každým tokenom by bol americký dolár z rezervnej hotovosti State Street, bankou na Wall Street. Firma dúfa, že nová minca, ktorá využíva sieť ineého tokanu, etherea, bude slúžiť ako nový typ digitálnej hotovosti, ktorú môžu zákazníci využívať pri platbách v obchodoch. Projekt sa pripravuje už zhruba rok, má byť odpoveďou na "problémy s dôverou", pretrvávajúce aj medzi ostatnými stabilnými mincami. Dohľad regulátora, konkrétne oddelenia finančných služieb v New Yorku, poskytne kryptu viac dôveryhodnosti než majú jeho konkurenti. Podľa prevádzkovateľa burzy bude tiež spadať pod zákon o bankovníctve v New Yorku.





Gemini (dvojičky) založili bratia podnikatelia Tyler a Cameron Winklevossovci. Ich Gemini dolár by priamo konkuroval kontroverznej minci Tether, pri ktorej skeptici pochybujú, že sú tokeny skutočne kryté dolárom. Akademici z Texaskej univerzity publikovali dokument, v ktorom Tether obvinili, že bol minulý rok použitý na manipuláciu cenu Bitcoinu. Napriek tomu obchodovanie medzi USDT a bitcoinom pokračuje aj tento rok. Banka Morgan Stanley získala údaje z viac ako 350 búrz, zistila, že 14,2 % obchodov s Bitcoinom je párovaných voči Tetheru, v októbri minulého roka to bolo menej ako 1 %.





Tyler Winklevoss pre businessinsider povedal, že hľadali koncept, ktorý by sa líšil od akéhokoľvek iného digitálneho aktíva. Prvému digitálnemu aktívu, Bitcoinu, trvalo niekoľko rokov, kým trh vyriešil všeobecné chápanie toho, o čo vlastne ide. Dnes je podľa Winklevossa ethereum digitálna ropa a Bitcoin digitálne zlato. Ide teda o digitálne komodity. Počiatočná ponuka mincí, čo sú tokeny vydané firmami, aby si zabezpečili peniaze pre konkrétny projekt, poukazuje na rozdiel medzi virtuálnymi cennými papiermi a digitálnymi komoditami. "Keď je niečo uchovávateľom hodnoty, spravidla to nechceme minúť. V tomto ohľade používame zastrešujúci termín "digitálna mena", avšak mnohé z týchto digitálnych aktív sa skutočne správajú ako meny. Nekupujete si veci za zlato, ani výmenou za podiel v spoločnosti Apple. Podobne to nemá zmysel robiť s ICO alebo Bitcoinom. Stabilná minca je odlišná a nevyhnutná pre toto odvetvie,“ hovorí Tyler Winklevoss.

Gemini dolár by mal riešiť dva problémy. Prvou je technická implementácia. Rozhodnutie padlo na sieť ktorú využíva Ether, aj kvôli ľudskému kapitálu a úrovni adopcie. Druhou je dôvera, ktorá sa má dosiahnuť krytím, fiatovými dolármi na bankovom účte. Winklevossovci sú si ale vedomí, že problém s dôverou nezačína a nekončí dodržiavaním zákona. Dôvera musí byť medzi všetkými účastníkmi na trhu, viac očí viac vidí. K tomu pomôžu pravidelné audity. Bilanciu Gemini v amerických dolároch v banke State Street bude mesačne kontrolovať nezávislá účtovná firma.

"Sme presvedčení, že odvetvie potrebuje stabilnú mincu, vychádzame z dopytu. Vnesenie USD do blockchainu je kľúčové, ide o prepojenie tradičnej finančnej siete so svetom kryptomien. Spôsobom, ktorý zahŕňa všetky dobré nástroje peňazí a poskytuje im všetky pozitívne veci krypta. Príkladom použitia pre obchodníka je schopnosť presunúť kapitál efektívnejšie. Stabilná minca je dôležitým katalyzátorom na akceptovanie kryptomien. Fiat meny dokážu prežiť povedľa akcií, dlhopisov aj drahých kovov. Nemôžu sa navzájom kanibalizovať, pretože majú rôzne formy použitia.“





Dnes už v rámci zdieľanej ekonomiky existujú prípady, kedy sa za tovar či služby dá zaplatiť Bitcoinom, či ethereom. "Ak však vytvoríte decentralizovanú spoločnosť ako je Uber, ľudia nebudú chcieť platiť majetkom, pri ktorom môžete očakávať, že v budúcnosti jeho hodnota stúpne 10 až 20 násobne,“ dodáva Winklevoss. "Myslím si, že mnohí z nás, a hlavne aktívni hráči, robia veci, ktoré by robiť nemuseli. Je to však dlhodobý prístup. Je to niečo, čo musíme urobiť, aby sme posunuli celé odvetvie dopredu. A my chceme vidieť, že tento trh bude ďalej dozrievať. Wall Street si uvedomuje, že sú tu digitálne aktíva, ktoré dnes už nie sú v podobe kryptomien, pozerajú sa do budúcnosti. Podstatný je dohľad nad trhom. Virtuálna komoditná asociácia, ktorej samozrejme budeme členom, posunie hru ďalej. Ale je to aj otázka času. Nemôžete postaviť trhy a získať dôveru za jednu noc. Táto oblasť je ešte mladá a je priskoro. Ale veľa sa toho už zmenilo. Pred niekoľkými rokmi boli sa debatovalo o niečom úplne inom, pred rokom však došlo k obrovskej zmene.“







Gemini dolár má ambíciu stať sa digitálnou hotovosťou. K tomu by ale pravdepodobne potreboval aj akceptovanie zo strany veľkých obchodníkov. Dnes ale ľudia nevedia, či Bitcoin ohrozuje svet fiat peňazí, alebo jeho masívne využitie by mohlo položiť doterajší finančný systém. Naopak fanúšikova kryptomien sa pokúšali mesiac žiť len pomocou Bitcoinov. Ako sa ale ukázalo, ľudia vo všeobecnosti neveria, že Bitcoin bude použiteľný na nákup tovaru od maloobchodníka, hoci prvé lastovičky takejto možnosti sa už ukázali. "Otázkou je, či Gemini dolár poškodí zlatu, alebo dokáže v portfóliu existovať aj povedľa drahých kovov. Krása stabilnej mince je v tom, že sa nemusíte obávať, že ju budete musieť minúť. Obchodníci nebudú potrebovať naše povolenie na používanie. Ak sa rozhodnú takúto menu akceptovať, je to ich rozhodnutie, my sme otvorení diskusii,“ dodal optimisticky Tyler Winklevoss.