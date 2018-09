ÚVO rieši podnet v súťaži ZSSK CARGO na operatívny lízing rušňov

dnes 18:01 -

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rieši podnet jedného z uchádzačov vo verejnej obchodnej súťaži Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK CARGO) na operatívny lízing rušňov. Štátny nákladný vlakový dopravca si chce prenajať desať viacsystémnvých lokomotív na desať rokov za 58,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (70,56 mil. eur vrátane DPH). "ÚVO aktívne koná v predmetnej veci," informovala v pondelok agentúru SITA hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková bez ďalších podrobností.

ZSSK CARGO uviedlo, že chce vyhodnotiť súťaž a uzatvoriť zmluvu v čo najkratšom čase, keďže má záujem využiť rušne v rámci svojich obchodných príležitostí ešte v tomto roku. Riešenie podnetu na ÚVO bude mať vplyv na predĺženie súťaže. "Vzhľadom na prebiehajúce konanie vedené v súvislosti s predmetnou súťažou Úradom pre verejné obstarávanie ZSSK CARGO nemôže pristúpiť k jej vyhodnoteniu až do času právoplatného rozhodnutia v danej veci (za predpokladu, že úrad rozhodnutím súťaž nezruší, resp. nenariadi ZSSK CARGO túto súťaž zrušiť), pričom časový horizont vydania rozhodnutia a nadobudnutia jeho právoplatnosti nevieme v súčasnosti predikovať," uviedla pre agentúru SITA riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ZSSK CARGO Silvia Kuncová.

Železničný dopravca neprezradil, koľko ponúk dostal v súťaži v lehote do 9. mája (pre vyhodnotenie podmienok účasti), či niekoho vylúčil a kedy majú byť otvorené obálky s ponukou ceny. "Vzhľadom k tomu, že výberové konanie doposiaľ nebolo ukončené, nemôžeme poskytnúť podrobnejšie informácie týkajúce sa uvedených skutočností," odpovedala Kuncová. ZSSK CARGO považuje lízing rušňov za výhodnejší ako ich nákup. Lízing hnacích železničných vozidiel je pre dopravcu flexibilnejší a momentálne aj výhodnejší model, umožňujúci promptne reagovať na požiadavky zákazníkov a zmeny na trhu, ako aj meniacu sa legislatívu Európskej únie.

V spomínanej súťaži boli zatiaľ vyhodnotené podmienky účasti a oznámené uchádzačom výsledky tohto hodnotenia. "Jeden z uchádzačov však podal podnet na ÚVO napriek tomu, že súťaž nie je súčasťou zákona o verejnom obstarávaní, keďže CARGO nemá postupovať v zmysle tohto zákona," informovala štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Ladislava Cengelová v parlamentnom výbore pre hospodárske záležitosti minulý týždeň vo štvrtok. "Čakáme na stanovisko ÚVO, ktorý sa, predpokladáme, zaoberá tým, či je kompetentný sa k tejto súťaži vyjadriť. Veríme tomu, že dospejeme s ÚVO ku konsenzu," dodala Cengelová s tým, že víťaz zatiaľ nie známy a obálky s ponukami ešte nie sú otvorené. Rezort dopravy má podľa rozhodnutia výboru informovať o súťaži do tridsať dní po jej skončení.

Opozičné hnutie OĽaNO v máji kritizovalo lízing rušňov ako menej výhodný než nákup a súťaž označilo za podozrivú, pričom už vopred predpokladalo, že jej víťazom by sa mohla stať bratislavská lízingová spoločnosť S Rail Lease, s. r. o. Hnutie zároveň avizovalo podanie podnetu na Najvyšší kontrolný úrad SR, aby súťaž preveril, ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka vyzvalo tender zrušiť.

Expert OĽaNO pre dopravu Jiří Kubáček informoval, že prenájom rušňov je menej výhodný ako nákup vzhľadom na ich životnosť tridsať rokov. "Cena nového rušňa je 4,5 mil. eur, udržiavacie náklady elektrického rušňa počas trvania jeho životnosti skoro nikdy neprevýšia náklady na jeho obstaranie, to znamená je to ďalších 4,5 mil. eur. Z toho vyplýva, že náklady celoživotného cyklu, teda tridsiatich rokov u desiatich rušňov sú 90 mil. eur,“ uviedol Kubáček. Prenájom desiatich rušňov na tridsať rokov by podľa neho stál zhruba 180 mil. eur, teda dvakrát viac ako ich nákup.