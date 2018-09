Dve muchy jednou ranou: Pomôžme si navzájom a každý získa

Zdroj: CNBC

Andrew Cooper a Alex Schulze Cooper sa prvýkrát stretli ako študenti na obchodnej univerzite. Keď ju ako absolventi v roku 2014 opustili, vydali sa na trojtýždňový surfovací výlet na Bali. Ostrov v Indickom oceáne je druhým najväčším znečisťovateľom na svete. Videli to aj Cooper a Schulze. "Bolo to prvé čo nám na pláži udrelo do očí, ohromné ​​množstvo plastov. Od fliaš a tašiek po použité nádoby na potraviny a iné odpadky. Spýtal som sa plavčíka prečo s tým niekto niečo nerobí. Záchranár odpovedal, že vláda čistí pláže každý deň, ale odpadkov je stále viac a viac. To nám otvorilo oči,“ spomína si Cooper. "Keď strávite toľko času na vode ako surfer, máte naozaj afinitu k oceánu a viete si ho ceniť," dopĺňa ho Schulze.







Približne 8 miliónov ton plastového odpadu sa každoročne dostáva do oceánoch, podľa jednej štúdie viac ako 10 percent z toho vyprodukuje Indonézia. Na začiatku roka 2018 vyhlásila vláda v Bali "odpadovú pohotovosť" po tom, čo sa miestnym úsilím na ostrove s viac ako 4 miliónovou populáciou nepodarilo zmierniť problém pobrežného odpadu. A to aj napriek tomu, že pracovníci niekedy vyvážajú až 100 ton odpadu denne. Až 91 percent svetového odpadu z plastov nebolo nikdy recyklovaných. Znečistenie je obzvlášť intenzívne v rozvojových krajinách, ako je napríklad Indonézia, ktoré nemajú potrebnú infraštruktúru.





Cooper a Schulze navštívili Bali v roku 2015, vtedy zaplatili miestnym, aby ich vzali do odľahlejších oblastí mimo preplnenej surfovacej zóny. Videli ako sa rybári plavia na svojich člnoch po vode plnej odpadu, vyťahujú rybárske siete plné plastového odpadu. Rybári jednoducho hodili všetok odpad späť do vody, všetko okrem rýb. "Nedostávame zaplatené za výlov plastu, ale za výlov rýb," znel argument. Táto odpoveď bola údajne ďalšia kvapka do pohára, ktorý sa už začínal prelievať. "No, je tu požiadavka na morské plody, dopyt po plastoch nie je, takže sa naňho nemôžete hnevať," hovorí Cooper. A v tom dvojici Američanov svitlo. Nedokázali by sme presunúť dopyt z morských plodov na plasty? Dvojica vedela, že by sa to dalo, ak by vyrábali a predávali produkt vyrobený z recyklovaného morského odpadu. Nevedeli však, aký by to mal byť produkt. "Vedeli sme, že chceme, aby to bolo rodovo neutrálne, vedeli sme, že to nemusí byť niečo čo by príliš vyjadrovalo vašu osobnosť alebo váš štýl. Náramok nám z toho všetkého vyplynul úplne prirodzene."





Väčšinu z roku 2016 sa zaoberali základmi pre budúce podnikanie. Navrhli logo a prototyp náramku a našli miestneho partnera, ktorý by to dokázal vyrobiť. Prototyp umiestnili na sociálne médiá, vytvorili si webové stránky, ktoré šírili toto poslanie a začínali prijímať objednávky. Pustili sa do čistenia na pláži doma, v blízkosti Boca Raton, aby získali materiál pre prvú sériu náramkov, ktoré obsahujú číre koráliky vyrobené z recyklovaného skla a farebnú šnúru vyrobenú z recyklovaného plastu. Počiatočné reakcie ich mali odradiť. "Vy ste šialení, to nikdy nebude fungovať,“ ale keď skeptici uvideli prvý prototyp náramku na webovej stránke 4Ocean, zmenili názor.

Po ukončení štúdia Cooper zostal pracovať ako kapitán vlečnej lode s flotilou, zatiaľ čo Schulze viedol rybárske zájazdy pre turistov a športových rybárov pri pobreží južnej Floridy. Obaja ušetrili koľko len mohli. Na začiatku mali asi 2500 dolárov, počiatočný kapitál šiel na prototyp náramkov, ale aj na celoročný prenájom kancelárskych priestorov v Boca Raton, čo bolo približne 500 dolárov mesačne.





Netrvalo dlho a návštevnosť stránky 4Ocean.com stúpla, predobjednávky náramkov za 20 dolárov s prísľubom, že každý nákup zaplatí vylovenie pol kila odpadu z oceánu, umožnili páru dať výpoveď v práci a venovať sa 4Ocean na plný úväzok. "Myslím, že sme si vtedy povedali, že ak predáme 20 náramkov denne, to je všetko, čo musíme urobiť," hovorí Cooper. "Ráno vstaneme, pôjdeme na pláž, vytiahneme 10 kíl odpadu a to bude naša práca na plný úväzok." Spoločnosť ale v skutočnosti predala 20 náramkov hneď v prvý deň online predaja a neskôr dostatočné množstvo na to, aby v priebehu roku 2017 vytiahla z oceánu viac ako 125 ton odpadu. Dnes zamestnávajú viac ako 180 ľudí po celom svete vrátane čistiacich lodí a posádok, ktoré pracujú na plný úväzok. To, koľko platia týmto zamestnancom, dvojica prezradiť nechcela, ale údajne je to "dosť" navyše všetko sú to riadni zamestnanci so sociálnym zabezpečením. Treba však pripomenúť, že minimálna mzda na Bali je v súčasnosti len o niečo viac ako 140 dolárov mesačne, pričom indonézska vláda zaviedla univerzálny systém zdravotnej starostlivosti v krajine v roku 2014. Pre porovnanie v roku 2017 medián mzdy pre rybárov v USA podľa amerického úradu práce dosiahol 28 530 dolárov ročne, čo je 2377 USD mesačne).





V júli spoločnosť 4Ocean oznámila, že od svojho založenia v januári 2017 vytiahla z morí a oceánov viac ako pol milióna kilogramov plastu, skla a iných odpadkov. Cooper a Schulze tvrdia, že cez svoju firmu predali recyklované náramky na financovanie ich prebiehajúcich čistiacich prác za viac ako 30 miliónov dolárov.

Viac ako 40 % zisku spoločnosti tvorí z predaja náramkov (ktoré sa vyrábajú na Bali), sa vynakladá na čistiace činnosti, ďalších zhruba 10 %ide na charitu a neziskovkám zameraných na morský život. Dvaja spoluzakladatelia poberajú plat vo výške 50 000 dolárov ročne, pričom zvyšok ziskov spoločnosti 4Ocean sa investuje späť do podnikania a rozširovanie čistiacich operácií. Náramky nedávno rozšírili aj o ďalšie predmety na predaj, od tričiek až po opätovne použiteľné kovové fľaše na vodu. Firma nikdy neprijala investície z vonka.







"Znie to neuveriteľne, len pred rokom a pol, sme s Andrewom sedeli v tejto kancelárii len sami," hovorí Schulze. "Najzábavnejšie na tom je, že vidíte odpad, ktorý prišiel neuveriteľnú cestu, doslova precestoval svet, a skončí priamo pred vašim prahom. Ľudia si to neuvedomujú, že skutočne odpad precestuje svet a skončí na pláži kde sa nedokáže rozložiť."

Samozrejme, 4Ocean nie jediná v snahe vyčistiť svetové oceány. Cooper a Schulze ale dokázali spojiť jedinečné riešenie problematiky odpadu v oceánoch s podnikateľským zámerom. Dúfajú, že tým, že vytvoria ekonomiku skla a plastu v oceáne, budú môcť naďalej rýchlo rásť a dokážu tak získať viac platených zamestnancov do svojich čistiacich posádok. Ďalším cieľom je dosiahnuť míľnik 5 miliónov kilogramov odpadu vytiahnutého z oceánu, stihnúť by to chceli do polovice roku 2019. A nakoniec dúfajú, že z 4Ocean sa stane najväčšou svetovou organizáciou na čisteniu oceánu. Držme im palce.