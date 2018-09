Čína sľubuje protiopatrenia, ak USA uvalia clá na jej tovary za 267 mld. USD

dnes 12:16 -

Čínska vláda vyhlásila, že prijme odvetné opatrenia, ak sa Washington rozhodne pre ďalšie zvýšenie ciel. Uviedla to v súvislosti s vyjadrením amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že uvažuje o rozšírení ciel na viac čínskeho dovozu. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang v pondelok povedal, že Peking "určite prijme protiopatrenia, aby chránil svoje legitímne práva", ak Trump uvalí novú sériu ciel.

Trump v piatok oznámil, že uvažuje o clách na čínske tovary za 267 mld. USD. Znamenalo by to zavedenie dodatočných ciel na takmer celý čínsky export na americký trh. Washington a Peking už voči sebe navzájom uvalili 25-percentné dovozné clá na tovary v hodnote 50 mld. USD. Clá na tovary za 267 mld. USD by boli nad rámec týchto ciel aj nad rámec toho, že Trumpova administratíva sa chystá rozhodnúť o clách na čínske tovary za 200 mld. USD.