Nový, menej riskantný spôsob investovania do kryptomien

Zdroj: businessinsider

Foto: SITA/AP

dnes 9:52 -

Banka so sídlom v New Yorku prišla s projektom, ktorý umožňuje inštitucionálnym investorom vsadiť na kryptomeny v rámci existujúcich regulačných rámcov. Správcovia aktív a hedžové fondy tak môžu menej riskantne investovať do novej triedy aktív.

Nástroj Citi sa nazýva Doklad o digitálnom majetku alebo DAR. V takomto prípade je kryptomena držaná v depozitári DAR. Banka využije depozitár Trust & Clearing Corp, sprostredkovateľa z Wall Street, ktorý poskytuje služby zúčtovania a vyrovnania po vydaní potvrdenia. Prináša to dôležitú úroveň legitímnosti a dáva investorom možnosť sledovať investície v systéme. Projekt je spoluprácou medzi tímom banky pre kapitálové trhy a tímom depozitárov. Dnes nie je jasné, v akej fáze vývoja sa Citi s projektom nachádza a kedy ho spustí, ale banka už začala oslovovať potenciálnych partnerov. Hovorkyňa Citigroup odmietla komentovať plány banky.

Citigroup je jedným z najväčších emitentov depozitných knižiek na svete, depozitné certifikáty začala vydávať v roku 1928 a podľa svojich webových stránok získala za to viacero ocenení.

Wall Street sa opatrne stavia k rastúcemu trhu kryptomien, ktorý je vystavený negatívnym výkyvom cien, opakovaným výkyvom na kryptoburzách a stigme, že kryptomeny sú spájané s kriminálnou činnosťou. V dôsledku toho sa Citi doteraz zdržala účasti na trhoch so špekuláciami. Zakázala tiež svojim klientom robiť krypto nákupy prostredníctvom kreditných kariet.

V sektore kryptomien je však Citi aktívna, banka chce preskúmať riziká Bitcoinu spojené s praním špinavých peňazí, možnosti kryptoobchodovania a vznik nový platobných technológií. Citigroup sa ešte pravdepodobne postará o rozruch v kryptooblati.