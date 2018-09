Nový podpredseda ÚVO sa bude venovať profesionalizácii s dôrazom na podnikateľov

dnes 17:16 -

Nový podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Juraj Bugala sa bude venovať profesionalizácii verejného obstarávania s dôrazom na účasť malých a stredných podnikateľov v tomto procese. "Nebude mať na starosti zasahovať do rozhodovacej činnosti úradu v podobe vydávania rozhodnutí o kontrolách a pokutách. Keďže jeho funkcia je spojená s členstvom v rade úradu, bude transparentne nad rámec zákona hovoriť, ako hlasoval a odôvodňovať tieto rozhodnutia," povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák pre agentúru SITA.

Vláda v stredu schválila jeho návrh na vymenovanie Bugalu za podpredsedu úradu. Hlivák, ktorý vedie úrad takmer rok, očakáva od Bugalu, že v rámci avizovanej profesionalizácie bude založená Komora verejného obstarávania. "Prišiel som s konkrétnym konceptom založenia Komory verejného obstarávania, aby sme to dopracovali tak, aby sme vedeli túto časť posunúť ďalej legislatívne a pokračovali v rokovaniach s podnikateľmi. Zamerali sme sa momentálne na malých a stredných podnikateľov, živnostníkov, aby sa vedeli do súťaží zapájať a mohli sme im povedať, akým spôsobom sa majú o súťaže zaujímať," uviedol Hlivák.

Po schválení novely zákona o verejnom obstarávaní vo vláde pred dvoma týždňami šéf ÚVO už absolvoval rokovania so zástupcami Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenského živnostenského zväzu a Klubu 500 a chce ďalej pokračovať. Malí a strední podnikatelia môžu podľa Hliváka oceniť praktické skúsenosti nového podpredsedu úradu ako dlhoročného advokáta so skúsenosťami v podnikateľskom prostredí, s veľkými, strednými i malými firemnými klientmi. "V procese verejného obstarávania sú medzery, ktoré mnohí považujú za diskriminačné ako napríklad zapájanie sa subdodávateľov, neplatenie faktúr, či nenesenie zodpovednosti za vykonané dielo," upozornil Hlivák s tým, že práve človek s praktickými skúsenosťami, odborným zameraním vie pomôcť.

Po vymenovaní Bugalu je ešte voľná jedna pozícia podpredsedu úradu, predseda hľadá vhodného kandidáta. "V rokovaniach pokračujem ďalej. V súčasnosti je problém nájsť človeka, ktorý je ochotný vstúpiť do verejnej funkcie a má priniesť pridanú hodnotu pre fungovanie úradu," priblížil Hlivák. Na úrad chce získať nových ľudí s praxou a so skúsenosťami, pričom Bugala je mu z hľadiska odborného zamerania a skúseností podobný. Predseda očakáva, že otázka profesionalizácie a založenie Komory verejného obstarávania vyvolá rovnakú diskusiu ako novela zákona so 135 opatreniami na zlepšenie verejného obstarávania. "Európska únia aj medzinárodné organizácie nám stále vyčítajú malú účasť podnikateľov, že sa málo zapájajú do súťaží. Nikto sa im koncepčne na úrade 25 rokov nevenoval," dodal Hlivák.