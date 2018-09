Poučte sa z omylov celebrity: 4 dôvody krachu podnikania a ako im predísť

Zdroj: Financial Times

Jamie Oliver odštartoval svoju úspešnú kariéru v roku 1999, kedy sa začala vysielať jeho televízna relácia Šéfkuchár bez čapice. Stal sa najúspešnejším britským televíznym kuchárom všetkých čias, predal viac ako 40 miliónov kníh, otvoril vlastnú sieť reštaurácií. Nešlo však všetko ako po masle. "Niektorí ľudia si myslia, že som podnikateľ alebo že premýšľam strategicky. Urobil som si malý prehľad o mojich 17 rokoch - predal som niekoľko kníh a zarobil nejaké peniaze, ale uvedomil som si, že zbytočné som minul asi 40 % svojho podnikateľského kapitálu," vyjadril sa ešte v roku 2015 Oliver. "Neviem, či je to prijateľné alebo neprijateľné, 40 % je ale dosť bolestivé. Ale potom sedím, pozerám sa na to a pýtam sa: môžem na tom niečo zmeniť? Poučil som sa z týchto chýb? Aké percento je ešte akceptovateľné pre inovácie? Je to 10, 20 %? Je 40 % už nezodpovednosť? "







Aj napriek trefným otázkam mal najväčší úpadok ešet len pred sebou. V roku 2017 to bol kolaps jeho reštauračného reťazca Jamie's Italian. Vlani v septembri mu z ničoho nič zazvonil telefón, priamo uprostred nakrúcania televíznej relácie, že jeho reštaurácie sú na pokraji bankrotu. Oliver musel do spoločnosti natlačiť 12,7 milióna GBP (približne 16,5 milióna dolárov) zo svojho odhadovaného čistého imania vo výške 150 miliónov GBP, aby pomohol tomu, čo vybudoval. "Jednoducho nám došli peniaze, mal som na to dve hodiny, aby som vložil peniaze a zachránil to, inak by šla celá vec do **** ešte v ten istý, alebo nasledujúci deň. Bolo to dosť dramatické," povedal Oliver v nedávnom rozhovore pre Financial Times. „Vôbec netuším čo sa stalo, stále sa na to snažíme prísť. Myslím, že ide o dokonalú búrku – nájmy, úroky, úpadok predaja z ulice, ceny jedla, brexit, nárast minimálnej mzdy.Bolo toho veľa,“ skonštatoval Oliver.





Tu sú štyri dôvody blížiaceho sa kolapsu a to, čo ho naučili o podnikaní.

Všetko potrebuje čas

Reťazec reštaurácií Jamie's Italian bol otvorený v roku 2008. Mal priniesť "nové trendové ingrediencie" na jedálničku strednej britskej vrstvy. Sieť mala postaviť Olivera ako priekopníka na rozvíjajúcom sa trhu, ale zároveň to znamenalo čeliť novým náročným výzvam. Skončilo to "otvorením príliš veľkého množstva reštaurácií, príliš rýchlo, a na nesprávnych miestach", povedal Oliver pre FT. "V budúcnosti by som stráviť trocha viac času tým, než sa rozhodnem urobiť tak vážny krok, a rozhodnutie by bolo správnejšie," povedal.

Strategický rast

Reštaurácie Jamie's Italian rýchlo expandovali, na svojom vrchole to bolo 40 prevádzok vo Veľkej Británii. "To však viedlo v určitých prípadoch k výberu zlej lokality,“ uviedol Will Wright, partner spoločnosti KPMG, ktorý pomohol reštrukturalizácii Oliverovho podnikania v roku 2017 na margo výberu "neoptimálnych" miest. Vysoké nájomné, rastúce náklady na potraviny, rastúce mzdy. Rýchlo sa ukázalo, že mnohé z týchto miest boli nerentabilné a prispeli k dlhom spoločnosti vo výške 71,5 milióna libier. Aby Jamie's Italian udržala svoju činnosť nad vodou, museli podľa medializovaných správ zavrieť 12 pobočiek a prepustiť okolo 600 zamestnancov.

Ľudia sú nevyhnutnosťou

Oliver, ktorý zanechal štúdiá ešte ako 16 –ročný, často vravieval, že sa v mnohých veciach spolieha na ostatných, aby mu pomohli s každodenným chodom jeho podnikania. "Nezabudnite, že moja denná práca sú moje ruky, ktoré vytvárajú obsah pre televízne show a knihy. Nemôžem robiť všetko," povedal pre FT. To je spoločným znakom podnikateľov, najmä z celebritných kruhov. Avšak mediálne správy o úpadku Jamie's Italian vyvolali otázky o správnosti výberu vhodných ľudí. Koniec koncov práve tí najviac poškodili Oliverovu povesť v tomto biznise.



Úspech nie je nikdy zaručený

V čase založenia Jamie's Italian už mal Oliver meno, z vlastných televíznych programov, kuchárskych kníh aj vlajkovej reštaurácie Fifteen, ktorú si obľúbili neprivilegovaní mladí ľudia. To však nepomohlo k zaručenému úspechu v jeho novom podnikaní. "Zákazník si možno šiel kúpiť najnovšiu knihu od Jamieho, možno sedel doma a pozeral sa na Jamieho na Channel 4, ale ak sa šiel najesť, vybral si Prezzo (konkurenčný reťazec).To bol náš problém," potvrdil Jon Knight, ktorý bol v roku 2017 prijatý za generálneho riaditeľa Jamie Oliver Restaurant Group, aby pomohol postaviť podnikanie na nahohy. Teraz sa pokúšajú odvrátiť bankrot znížením cien, aby sa dostali do súladu so zvyškom značky Oliver.





Napriek neúspechom, Oliver tvrdí, že zostáva oddaný gastrobiznisu a plánuje ho znovu vybudovať. Teraz už na základe vlastných skúseností. "S Jamie's Italian sme sa dostali do polovice cesty a potom sa to všetko rozutekalo. Dnes som si už trochu viac istý, začíname vidieť trocha svetla na konci veľmi temného roka."