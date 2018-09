Niečo za niečo: Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je len mýtus

Zdroj: QZ

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:21 -

Arianna Huffingtonová, bývalá workoholička a dnes evanjelizátorka potrebného odpočinku nedávno napísala generálnemu riaditeľovi spoločnosti Tesla Elonovi Muskovi, všetci máme obmedzenú energiu. Z tohto dôvodu si musíme rozdeliť čas rozumne, v závislosti od priorít a okolností. Nevyhnutne sa niektoré veci zanedbávajú, keď tie dôležitejšie si vyžadujú našu pozornosť. Asi by sme nemali kopírovať Muska, ktorý riadi štyri firmy, pracuje 120 hodín týždenne a niekedy spí v práci. Niekedy sa to ale inak nedá, veci, do ktorých investujete svoj čas, sú pre vás najdôležitejšie, a preto ste ochotní obetovať iné aspekty svojho života.

Mohol by mu Musk delegovať niektoré zo svojich povinností na niekoho iného? Možno. Ale Tesla, Muskova automobilka, má problémy práve teraz. Musk tvrdí, že odpočinok pre neho nie je voľba. Pracuje intenzívne na svojich pre mnohých nezrealizovateľných projektoch. Je nevyvážený, ide z lepšieho do horšieho a naopak. Musk je vynikajúci príklad pozitívnych aj negatívnych aspektov pracovného života. Avšak aj keď nie ste takí vášniví v práci alebo projektoch ako Musk, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom nemusí byť práve najlepším nápadom. V skutočnosti je to veľmi problematický pojem. Myslieť si, že to všetko dokážeme perfektne dávkovať, je samo o sebe nesprávne. Vytvára zbytočný tlak na dosiahnutie nemožného a možno nie úplne chvályhodného cieľa.





Prvý problém s výrazom "rovnováha medzi pracovným a súkromným životom" je samotná definícia. Formulácia naznačuje, že práca nie je súčasťou života, ale niečo oddelené a stáva sa cestou pre existenciu. Život je všestranný a práca je len jedna vec, ktorá zapadá do väčšej množiny. Ak niekto oddelí prácu od života, zdôrazňuje dôležitosť práce. Jeff Bezos, zakladateľ spoločnosti Amazon, tvrdí, že "harmónia pracovného života" je výstižnejšou frázou. Dáva prednosť harmónii, pretože rovnováha má tendenciu naznačovať prísne pravidlá. Bezos verí, že šťastie v práci ho robí šťastným doma a naopak. Iní naznačujú, že vhodnejší termín je "zmes práce a života", čo uznáva, že práca a život sú prepojené. Veľa ľudí sa pokúša tvrdiť, že ich súkromný a pracovný život je dokonale vyvážený. Ale v skutočnosti sú práve drasticky deprioritizovaní, takže dokážu pracovať len na menších veciach. Kľúčom je prijať realitu a potom navrhnúť niektoré stratégie na stanovenie priorít vo vašom zmiešanom životnom štýle.







Všetky tieto možnosti dávajú prácu a život do dvoch samostatných, ale rovnakých kategórií. Najlepšie by ale bolo úplne odstrániť kombinácie pracovného života a uvedomiť si, že život je to, čo sa deje, a práca je jednou z vecí, ktoré v živote robíme. Tak ako takúto rovnováhu zabezpečiť? Stačí, ak bude oddychovať, ak to potrebujete, cvičiť, jesť, a budete si robiť prestávky. A ak zistíte, že vá robí problém skontrolovať si e-maily počas víkendu, jednoducho to neurobíte. Ste dospelí, prevezmite svoje povinnosti a slobodu do vlastných rúk bez toho, aby ste museli rozčuľovať.

Všetko, čo robíme, má svoju cenu aj dôsledky. Čím skôr sa s touto základnou skutočnosťou vyrovnáme, tým lepšie. Ak budeme stále len hovoriť o tom, že chceme mať všetko, budeme aj naďalej spoločnosťou, kde sú nereálne očakávania a ľudia to vnímajú ako neúspech, pretože nedosiahli nemožné.

Generálny riaditeľ spoločnosti Evernote Chris O'Neill sa nedávno pochválil svojou rovnováhou pre New York Times. Skoro vstáva, pracuje, nasleduje denný zoznam úloh, ktorý musí splniť predtým, než sa vyberie za svojimi deťmi. Napriek tomu priznáva: "Pravdou je, že nie je ľahké vyvážiť prácu s rodinou. Nie vždy sa dostanem domov včas na večeru, ale sobota je najbližšie k rovnováhe."







Robiť veci dobre si vyžaduje určitý záväzok. Ak chcete dosiahnuť úspech v zamestnaní, musíte pre to niečo aj urobiť. Možno nebudete spať osem hodín a niekedy sa budete cítiť naozaj zle, ale to ešte neznamená, že cieľ nie je ušľachtilý, alebo že úsilie nestojí za to. Ak chcete byť spisovateľom, nikto vám nebude platiť za vaše kreatívne úsilie, prinajmenšom nie v začiatkoch. To znamená, že potrebujete aj prácu a pravdepodobne sa nebudete môcť stretnúť s kamarátmi pri príprave knihy. Budete potrebovať disciplínu, aby ste pracovali po práci a možno sa budete musieť príležitostne izolovať, nechať si ujsť rodinné stretnutia. Pokiaľ robíte to, čo chcete robiť, aby sa vaše sny stali skutočnosťou, tento nedostatok rovnováhy nie je nevyhnutne nezdravý. Predstierať, že môžete urobiť všetko v rovnakom meradle, vytvára umelý tlak a ignoruje potešenie z vášnivého konania a disciplíny.



Každodenná rovnováha akoby mala znamenať, aby sme mali každý deň rovnomerne rozdelený bez ohľadu na to, čo sa deje vôkol nás a v živote tých, ktorých milujeme a bez ohľadu na to, aké sú naše sny, potreby alebo typ osobnosti. Pravdou je, že nie všetci máme rovnaké podmienky alebo ambície, obmedzenia alebo silné stránky, a nie všetci dokážeme prosperovať v rovnováhe.

Asi by nemalo zmysel škrtiť ľudí, ktorí majú energie na rozdávanie, pretože ostatní sa cítia jeho výkonom ohromení. Podobne, nie je potrebné, aby tí, ktorí sa cítia unavení, podávali výkon nad svoje sily. Ale každý by mal byť opatrný, pokiaľ hovorí o tom, nakoľko je zaneprázdnený. V skutočnosti totiž ani nie sme zaneprázdnení, ale skôr rozptýlení. Nemusíme skutočne potrebovať oddych, ale sústrediť sa a čo najviac využiť čas, ktorý máme. Dnes doslova plytváme časom, odsúvame úlohy, a predstierame, že pracujeme. Čím zložitejšie sú úlohy, tým viac sa na ne zameriavame, tým viac sa stihne za kratší čas.



Ak máte prácu, ktorá je náročná a vy ste sa v nej našli, pravdepodobne sa budete cítiť spokojní a pri požiadavkách aké sa na vás kladú. Ale keď vás práca nudí, alebo nevidíte, ako sa hodí do veľkého obrazu naplnenia vašich snov, cítite potrebu utiecť. Vy ale nepotrebujete nič viac ako výzvu. V skutočnosti, v rôznych etapách nášho života, potrebujeme rôzne veci a máme rôzne požiadavky. Ak máme naozaj šťastie, príležitostne si môžeme vybrať to, čo robíme a ako to chceme uprednostniť, hoci veľmi často sa prispôsobujeme neustále sa meniacim podmienkam, pracujeme menej, keď sme chorí alebo keď rodinný príslušník potrebuje našu pomoc. Ale trávime vyčerpávajúce nekonečné hodiny v práci, keď sa blíži termín odovzdania dôležitého projektu. Jednoducho niekedy je práce menej a inokedy viac. Alebo až príliš veľa.



V dlhodobejšom horizonte je tu niečo, čo pripomína rovnováhu, ale v krátkodobom nie. Venujeme sa rodičovstvu, ale aj práci, priateľstvu a kondícii alebo čomukoľvek, v čom chceme vyniknúť, pretože nám na tom naozaj záleží. Možno niekedy inokedy vo svojom živote budete mať čas na niečo iné, čo si dnes nemôžete dožičiť. Preto prestaňte hovoriť o "rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom" ako o láskavosti voči sebe a najlepšej veci pre všetkých.