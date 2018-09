Chcete byť o krok vpred pred konkurenciou? Pusťte sa do analýzy veľkých dát

dnes 9:00 -

My v Bisnode vieme, že to, čo vidíte v ekonomických súvahách a výročných správach skrátka pre správne zhodnotenie rizík nestačí. Predstavte si, že dáta sú ako ľadovec. To, čo je vidieť, je len malý kúsok. Podstatné informácie sú schované pod hladinou.

Neštruktúrované dáta ako weby, sociálne médiá firiem, novinové články, RSS feedy, zbierané dáta, ktoré sú vyťažované, analyzované a modelované, to všetko sú informácie, s ktorými sa dá veľmi dobre pracovať. Pokiaľ to však chcete zvládnuť, musíte spojiť svoje sily s niekým, kto veľkým dátam rozumie. Dovoľte nám predstaviť naše dátové laboratóriá: Bisnode Big Data Lab a Bisnode Innovation Lab.





Bisnode Big Data Lab pracuje s primárnym spárovaním, aktualizáciou a prečistením vašej firemnej databázy. Bisnode dokáže párovať databázy klienta s globálnou databázou Dun & Bradstreet, v ktorej sa nachádza vyše 300 miliónov subjektov z 220 krajín sveta. Navyše tu prebieha vyše 5 miliónov aktualizácií každý deň.

Bisnode Innovation Lab ide v správe veľkých dát ešte ďalej. Prináša pokročilú analytiku veľkých dát, ktorá je postavená na inováciách, nových výskumoch a vedeckých kapacitách z odboru. Cieľom je priniesť firmám nové technológie a nástroje pre inteligentnejšie podnikanie.

Spojte sa s Bisnode a získate silného partnera v oblasti správy veľkých dát. Pripravíme vám nástroje šité na mieru vašim potrebám. Vďaka tomu budete mať vždy správne informácie pre kľúčové posúdenie rizík a získate náhľad do dát, ktorý sa môže stať základom vašej budúcej podnikovej stratégie.