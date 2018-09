SEC zamietol všetky obchodovateľné fondy

Zdroj: lindak

Foto: SITA/AP

dnes 9:14 -

Za posledné dva týždne od rozhodnutia americkej komisie pre burzy a cenné papiere (SEC) sa cena viac-menej zotavila a v súčasnosti sa pohybuje mierne pod 7000 dolármi. A to napriek tomu, že SEC pred pár dňami oznámil, že odmietol 9 žiadostí o obchodovateľné fondy (ETF). Dôvod ostáva stále rovnaký a to vysoká volatilita kryptomien a vysoké riziko manipulácie na trhoch. A to isté platí aj pre derivátové trhy, teda najmä futures kontrakty, ktoré stále nie sú natoľko používané, aby výraznejšie nemohli manipulovať s cenou. Presnejšie komisia zrušila 9 požiadaviek na ETF od troch spoločností, pričom ETF, ktoré sme spomínali v minulom článku ostáva stále v hre.

Paradoxné je, že hneď za tým SEC toto rozhodnutie poprel a vyhlásil, že samotné žiadosti ešte hlbšie preskúma v budúcnosti. Pravdepodobne si tým chcel získať čas a s tým spojené výhody oproti tomu, ako by bola komisia obmedzená konkrétnym termínom. Trhy už na túto udalosť výraznejšie nereagovali a je pravdepodobné, že na prvé ETF si počkáme trocha dlhšie.

V minulých týždňoch nastal aj pokrok v oblasti prípadu Mt.Gox, nechválne známej burzy najmä z roku 2014, kedy skrachovala. Po jej krachu sa zistilo, že po celý čas od roku 2011 z nej pravidelne mizli bitcoiny, pričom ich konečná suma predstavovala okolo 850 000 bitcoinov (v tom čase 800 000 dolárov). Okrem toho bola po celý čas nesolventná a jej solventnosť zabezpečoval len obchodný robot Willy.







Neskôr jej francúzsky vlastník Mark Marie Robert Karpelès záhadne objavil cold wallet s 200 000 bitcoinmi, a tak mohol príbeh Mt.Gox pokračovať. V súčasnosti majú obchodníci, ktorí v tom čase mali bitcoiny na burze, možnosť uplatniť si na nich nárok. A to do konca októbra. Po tom čo si ho uplatnia, im bude vyplatený bitcoin a bitcoin cash, ktorý vznikol forkom z bitcoinu minulý rok. Je otázne ako celá situácia dopadne, keďže viacero používateľov malo problém s prihlásením sa do systému.

Čerešničkou na torte za ostatné dva týždne sú správy z Venezuely. Tamojšia ekonomika ide dolu vodou čím ďalej tým silnejšie a bolívar sa denno-denne znehodnocuje v stovkách percent. Prezident Maduro vyhlásil, že chce používať kryptomenu Petro - ktorá vznikla začiatkom roka na prilákanie investorov a samozrejme na vyhýbanie sa vysokej inflácii – ako zúčtovaciu jednotku v krajine. Pravdepodobne tento krok nijako ekonomike nepomôže a len predĺži jej ekonomické utrpenie.

Dôsledkom krízy vo Venezuele je vzrastajúci záujem o kryptomeny ako bitcoin a dash. Pre dash je to v súčasnosti druhý najsilnejší trh. Stovky obchodníkov spravujú svoje kontá v kryptomene dash. Každý mesiac sa tam stiahne z internetu desaťtisíce peňaženiek tejto kryptomeny. Podobnú situáciu sme mohli vidieť aj v minulosti v Číne, Indii alebo na Cypre, keď sa vyskytla nervozita na finančných trhoch. Samozrejme kryptomeny sú pre obyvateľom vhodným úložiskom v prípade problémov finančného systému, keďže sa k nim vedia okamžite dostať.

Autorom je Martin Lindák, analytik Pro Partners Holding