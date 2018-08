Časť ľudí by podľa liberálov mala dostávať informácie o budúcej výške dôchodku

dnes 9:46 -

Mladí ľudia, ktorí nedávno vstúpili na trh práce a osoby blížiace sa k dôchodkovému veku by mali od roku 2020 dostávať informácie o ich budúcej výške dôchodku. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do parlamentu predložili poslanci NR SR za stranu SaS Eugen Jurzyca, Jana Kiššová a Jozej Rajtár. Takéto informácie by mali podľa liberálov dostávať osoby, ktoré sú na trhu práce 5 až 6 rokov a ľudia, ktorým do dovŕšenia penzijného veku zostáva menej ako 5 rokov. "Keďže výpočet odhadovaného dôchodku je administratívne pomerne náročný, informácie budú posielané raz ročne práve tým skupinám osôb, pre ktoré majú najväčší prínos," zdôvodnila svoj návrh trojica opozičných poslancov.

"Za 5-ročný horizont už možno odhadnúť vývoj budúcich príjmov, a zároveň včasná, hoci hrubá, informácia o budúcom dôchodku im umožní lepšie plánovať budúcnosť, tak z hľadiska príjmov, ako aj z hľadiska osobného sporenia," uviedli liberáli ako dôvod, prečo by informácie o budúcej výške penzie mali dostávať práve mladí ľudia po odpracovaní piatich rokov. Druhou skupinou, ktorá má dostávať informácie o budúcej výške dôchodku, majú byť poistenci tesne pred dôchodkovým vekom. "Pre tieto osoby je odhad ich budúceho dôchodku už veľmi presný, ale zároveň dostatočne včasný na to, aby mohli prípadne zmeniť svoje ekonomické správanie, alebo sa informovanejšie rozhodnúť o predčasnom dôchodku," tvrdia poslanci za SaS.

Keďže dôchodkový systém pozostáva aj z druhého penzijného piliera, súčasťou informácie o odhadovanom budúcom dôchodku by podľa poslancov za SaS boli aj rôzne scenáre zapojenia sa do starobného dôchodkového sporenia. "Poistenci tak získajú nielen odhadovanú výšku ich budúceho dôchodku, ale aj základné princípy dôchodkového sporenia a dopad rôznych stratégií investovania v jednotlivých fondoch na výšku ich dôchodku," uviedli.

Ak by poistenec mal raz odhadnutý jeho budúci dôchodok a dostal by takúto informáciu písomne, Sociálna poisťovňa by tejto osobe vytvorila elektronický účet, uložila doňho tieto údaje a každý rok by ich automaticky aktualizovala. "Poistenec tak dostane informácie v písomnej forme iba raz, ale v elektronickej forme budú každý rok aktuálne," dodali liberáli.