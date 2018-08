Dohoda medzi Amerikou a Mexikom potvrdená

včera 20:10 -

Ázia nám dnes nepriniesla žiadne makroekonomické dáta, až na zverejnenie jadrového spotrebiteľského indexu v Japonsku. Index medziročne rástol o 0,5%. Pozitívne potešil, keďže sa pôvodne predpokladal pokles rastu z 0,4% na 0,3%. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei +0,061 %, Hang Seng Index +0,28 %, CSI 300 -0,19 %.

Európska únia zverejnila medziročný rast úverov v súkromnom sektore. Tento rast sa mierne zvýšil z 2,9% na 3%. Zaujímavejšie dáta dostávame z Talianska a Francúzska, ktoré zverejnili spotrebiteľskú dôveru za august. Vo Francúzsku zostala na predpokladanej nezmenenej úrovni 97, no v Taliansku poklesla zo 116,2 na 115,2. Talianska obchodná dôvera taktiež zaznamenala pokles z 106,7 na 104,8. Miera zamestnanosti v Švajčiarsku v druhom kvartály stúpla z 4961 na 5048 milióna, aj keď sa očakával miernejší rast na úroveň 4985 milióna. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 -0,24 %, CAC 40 +0,11 %, DAX -0,087 %.

Zraky investorov rovnako ako doterajšie dni boli upriamené na Ameriku a vyvrcholenie stretnutia a možnej dohody s Mexikom, ktorá bola na spadnutie. Dnešné potvrdenie dohody a potvrdenie podpísania do konca týždňa tlačilo americký akciový trh do nových výšin. Zverejnenie obchodnej bilancie Americky za júl už očakávane ako predchádzajúce mesiace bolo na poklese z 67,92 miliárd na ešte väčší pokles 72,2 miliárd. Centrálna banka dnes zverejnila spotrebiteľskú dôveru v auguste ktorá potešila, keďže sa očakával pokles o 1,2 bodu na hodnotu 126,7. No dáta zverejnili nárast na úroveň 133,4. Veľkoobchodné zásoby rástli z 0,1% na 0,7%. Ritchmondský výrobný index v auguste rástol z hodnoty 20 na 24. Rovnako rástol aj ritchmondský indexy služieb a to: z hodnoty 16 na 23. Americké akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: DJIA -0,06 %, S&P500 -0,05 %, NASDAQ +0,15 %.

Lukáš Baloga, analytik spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.