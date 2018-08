AZZZ sleduje prvé kroky ÚVO pri profesionalizácii verejného obstarávania v SR

dnes 11:31 -

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) SR so záujmom sleduje prvé kroky Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) k začatiu agendy profesionalizácie verejného obstarávania na Slovensku. Informovala o tom v utorok tlačová hovorkyňa AZZZ SR Miriam Špániková.

"Je nesporné, že táto činnosť úradu bude mať výrazný vplyv na zapájanie sa malých a stredných podnikateľov do verejných zákaziek. Na zjednodušenie zákona o verejnom obstarávaní totiž nadviaže zvýšenie odbornosti aj pri príprave a v samotnom procese verejného obstarávania, čo by pre podnikateľov znamenalo, že by vyhlásené verejné súťaže netrvali tak dlho a boli by kvalitnejšie pripravené. Oceňujeme, že predseda úradu Miroslav Hlivák povýšil dôležitosť tejto agendy na úroveň, že sa jej bude venovať jeden z podpredsedov úradu a vyjadrujeme mu plnú dôveru pri výbere kandidáta, ktorý bude túto agendu zastrešovať," povedal Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR a bývalý člen rady ÚVO.

Postupy verejného obstarávania by mali byť jednoduchšie a efektívnejšie. Ustanoviť by sa mal tiež nový druh zákaziek, na ktoré sa do určitého finančného limitu nebude vzťahovať zákon o verejnom obstarávaní. V rámci zjednodušenia by sa mal upraviť postup pre zadávanie podlimitných zákaziek. Počíta s tým novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú 22. augusta 2018 na svojom rokovaní odobrila vláda.

Zamestnávateľské združenia a obchodné komory upozornili na potrebu transparentnosti a verejnej kontroly v obstarávaní pri zákazkách s nízkou hodnotou. Navrhovali ich zverejňovanie ex ante vo vestníku ÚVO. Tento návrh však podľa predkladateľa nie je v súlade s filozofickým konceptom návrhu, ktorým dochádza k znižovaniu administratívnej záťaže a k zrýchľovaniu procesu verejného obstarávania.