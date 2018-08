Vlk z Wall Street varuje investorov pred pascou menom Bitcoin

Zdroj: CNBC

Bývalý penny-stock broker Jordan Belfort strávil takmer dva roky vo väzení za podvod na investoroch. Bitcoin je podľa neho nepochybne ďalšou pascou, ktorá by mohla niektorých retailových investorov úplne oholiť z finančných prostriedkov. "Bol som podvodník, povýšil som to na vedu a to je presne to, čo sa deje teraz s Bitcoinom," povedal v nedávnom dokumente CNBC. "Celá vec je dosť hlúpa, týmto ľuďom sa vymýva mozog." Belforta v roku 1999 obvinil z toho, že manipuloval s investormi pri nákupe akcií, ktoré sa nakoniec ukázali ako bezcenné. Príbeh bývalého makléra preslávil film s Leonardom DiCapriom "Vlk z Wall Street" od Martina Scorseseho.





Pri manipulácii s trhom Belfort zdôraznil potrebný dopyt. V tom čase mal armádu ľudí, ktorí presviedčali ľudí po celom svete, aby si kúpili akcie, ktoré neskôr "vyskočia" a budú z nich profitovať. V ére internetu sa táto manipulačná taktika zmenila. Cryptointernational fundraising známe ako počiatočná ponuka mincí, teda skrátene ICO, sa v mnohých prípadoch ukázalo byť podvodom. V súčasnosti je už v hľadáčiku amerického regulátora, Komisie pre cenné papiere a burzy. Google, Facebook a Twitter už zakázali reklamy ICO na svojich platformách. "Táto vec sa nakoniec vyparí ako zázrak," povedal Belfort. "Mnoho naozaj čestných ľudí, na to nakoniec doplatí." Predpovedá, že v priebehu roka môže dôjsť k prasknutiu bubliny a to "prasknutie bude počuť na celom svete".

Belfort taktiež spochybnil bezpečnosť Bitcoinu, myšlienku, že by sa centrálne banky mohli stať zbytočnými aj argument, že vlády by umožnili prijať anonymnú menu bez regulácie. "Dokonca ani nevieme, nakoľko to zlé celé je," povedal. Belfort sa týnto vyjadrením ocitol v spoločnosti Jamieho Dimona, Raya Dalia a Bill Gatesa, či Warrena Buffetta.