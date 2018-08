Deň železníc ponúka možnosť pozrieť si depo i nový elektrický rušeň

dnes 15:46 -

Deti i dospelí môžu počas šiesteho ročníka Dňa železnice, ktorý sa koná v sobotu v Humennom, nahliadnuť do priestorov, kde sa bežne nedostanú. Podujatie pre nich pripravila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Podvihorlatským železničným spolkom (PŽS).

"Predstavujeme tu to najnovšie, čo na slovenských koľajach aj koľajniciach v okolí Humenného premáva, a taktiež kúsok histórie v podobe parného rušňa papagáj z Popradu, alebo historických motorových vozňov z Košíc. Obidva tieto exponáty premávajú. Jeden parný rušeň išiel do Sniny a historický motorový vlak viezol návštevníkov na odhalenie sochy dobrého vojaka Švejka do Medzilaboriec," uviedol pre TASR predseda PŽS Dominik Drevický.

O podujatie je podľa neho každý rok záujem. "Snažíme sa pripraviť stále nejaké nové a nové atrakcie. Dnes to je napríklad nafukovacia horolezecká veža," povedal Drevický.

"Inšpiráciou pre nás bolo podobné podujatie v Košiciach a naším hlavným motívom bolo to, že sme založili PŽS a chceli sme sa aj takýmto podujatím predstaviť verejnosti. Spolok funguje už šesť rokov. Jeho zakladajúcimi členmi je päť aktívnych železničiarov a na jeho činnosti sa podieľa ďalších približne 40 členov klubu PŽS. Cieľom nášho spolku je zachraňovať technicko-kultúrne dedičstvo z regiónu. Snažíme sa uchovávať železničné vozidlá, ktoré kedysi premávali po tratiach v okolí Humenného. Je to aj ten hollywoodsky Sergej, ktorý tu kedysi vozil nákladné vlaky, alebo takzvaná Stakčínska strela, ktorý je najstarším exponátom svojho druhu, ktorý bol v sériovej výrobe," priblížil Drevický.

Nadšenci z PŽS sa rozhodli tiež zrekonštruovať parný rušeň, prezývaný Ventilovka, z roku 1944, ktorý si zahral vo vojnovom filme Deň, ktorý neumrie so Štefanom Kvietikom. „Ventilovka sa na dnešnom dni železnice neukazuje, nakoľko aktuálne podstupuje rekonštrukciu a je pomerne slušne rozobratá,“ vysvetlil Drevický.

Počas podujatia ZSSK predstavila novinku v diaľkovej doprave, ktorou je najmodernejší elektrický rušeň na Slovensku Vectron. Ten pravidelne jazdí na trati Bratislava – Košice. Do Humenného ho dopravili pomocou naftovej lokomotívy, keďže elektrifikovaná trať končí už v Bánovciach nad Ondavou.