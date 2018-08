Lákavý trh: Čína zrušila limit zahraničného vlastníctva bánk

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 16:20 -

So zahraničnými finančnými inštitúciami sa teraz bude v krajine zaobchádzať rovnako ako s lokálnymi, uviedla Čínska komisia pre reguláciu bankovníctvo a poisťovníctvo (CBIRC). Čína tak urobila ďalší krok v procese otvorenie svojho bankového sektora, ktorý začal vlani.

"Je tu skutočná túžba otvoriť finančný sektor z viacerých dôvodov, vrátane potreby väčšieho objemu zahraničného kapitálu," uviedol spoluzakladateľ výskumnej firmy Trivium China Andrew Polk. "Regulátori otvárajú bankový sektor a v rovnakom čase zvyšujú regulačnú kontrolu a makroprudenciálne regulácie. Týmto spôsobom bankám umožňujú vstúpiť do stále viac obmedzovaného priestoru," dodal. Makroprudenciálne regulácie majú za cieľ udržať stabilitu finančného systému ako celku prostredníctvom série nástrojov zo strany centrálnej banky.





Hodnota majetku zahraničných bánk v Číne na konci roka 2016 predstavovala 2,9 bilióna jüanov čo bolo zhruba 1,3 percenta celkovej hodnoty majetku bánk v krajine. Zároveň to bol najnižší podiel od roku 2003, na základe údajov CBIRC. Zisk zahraničných bánk v Číne vlani predstavoval 12,8 miliardy jüanov, čo je menej ako jedno percento zisku ich čínskych náprotivkov.

Čínskemu bankovému sektoru dominujú prepojení štátny hráči. Bankový trh je obrovský a zložitý, podľa agentúry Bloomberg budú preto zahraničné banky viac obozretné. Výhľady zisku na miestnom trhu sú však lákavé. Podľa odhadu Bloomberg Intelligence by zisky zahraničných bánk mohli do roku 2030 stúpnuť viac než desaťnásobne. Zahraniční správcovia majetku bohatých klientov by mohli mať do roku 2030 na čínskom trhu podiel šesť percent, čo by znamenalo, že by sa starali o majetok vo výške 1,8 bilióna dolárov.