Trump chce údajne rozložiť EÚ: Mal ponúknuť americké prostriedky na nákup talianskeho dlhu

Zdroj: corriere.it

Foto: TASR/AP

dnes 15:51 -

Prezident Donald Trump údajne ponúkol kúpu talianskych štátnych dlhopisov počas stretnutia v Bielom dome minulý mesiac, keď sa stretol s predsedom vlády Giuseppe Contem.

Podľa talianskych novín Corriere della Sera Trump ponúkol, že pomôže financovať talianske verejné pôžičky v roku 2019, kedy Taliani plánujú vydať dlhopisy za približne 400 miliárd eur.

Taliansko zaznamenalo v roku 2017 štátny dlh vo výške viac ako 130 % hrubého domáceho produktu krajiny. Krajina dokázal dlh splácať aj vďaka programu nákupu aktív Európskej centrálnej banky. Tento program by však mal skončiť v decembri a politická nestabilita v Taliansku, spolu s rozporuplným záväzkom krajiny voči Európskej únii viedli k tomu, že talianske náklady na pôžičky dosiahli úroveň, aká tu nebola od roku 2014. Podľa talianskych médií Rím sa zúfalo snaží nájsť náhradu za súkromných investorov, ktorí utekajú od talianskych dlhopisov. Podrobnosti o tom, akú úlohu by USA zohrali pi garancii dlhu známe nie sú.

Na otázku, prečo by americká administratíva mala nakúpiť talianske dlhopisy, noviny citujú Christophera Wooda, analytika "Greed and Fear", ktorý tvrdil, že Trump môže mať záujem o rozdelenie únie. "Trump nemohol jasnejšie vyslať signál, že podporuje tých, ktorí v Taliansku chcú opustiť euro," povedal Wood. "To nie je bezvýznamné, pretože prípadné budúce rozhodnutie krajiny opustiť euro sa môže zdať menej riskantné, politicky aj finančne, ak bude mať podporu amerického prezidenta."